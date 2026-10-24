Sabiedrība
Šodien 11:19
Ādažu novadā ievērojami palielinās bērna piedzimšanas pabalstu
Ādažu novadā nākamgad līdz 500 eiro augs bērna piedzimšanas pabalsts, liecina šonedēļ novada domes Finanšu komitejā atbalstītais lēmumprojekts.
Deputāti izskatīja jautājumu par pašvaldības bērna piedzimšanas pabalstu 2027. gadā, atbalstot tā palielināšanu.
Pašlaik piedzimšanas pabalsts ir 300 eiro par vienu bērnu, kas esot mazāk nekā citās Pierīgas pašvaldības. Izvērtējot pašvaldības iespējas paaugstināt pabalstu, deputāti atbalstīja pabalsta palielināšanu līdz 500 eiro. Galīgo lēmumu deputāti pieņems domes sēdē.
Jau iepriekš domē apstiprinātas izmaiņas pabalsta apmērā par vairāku bērnu piedzimšanu - līdz 1000 eiro par katru bērnu dvīņu gadījumā un 1500 eiro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās piedzimst trīs vai vairāk bērni.
Bērna piedzimšanas pabalsts Rīgā 2026. gadā ir 450 eiro. Bet vēl 2025. gadā tas bija 150 eiro.