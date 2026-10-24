Uz Tallinas šosejas notikusi četru automašīnu sadursme
Sestdienas rītā uz Tallinas šosejas notikusi trīs kravas automašīnu un vienas vieglās automašīnas sadursme, informēja Valsts policijā.
Izsaukumu uz notikuma vietu Valsts policija saņēma ap plkst. 4. Negadījumā neviens cilvēks necieta, un satiksme šajā ceļa posmā ir atjaunota.
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietis 21 cilvēks, tostarp četri velosipēdisti, trīs gājēji un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji, informēja Valsts policijā.
Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 157 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk - 96 - Rīgas reģionā. No galvaspilsētā un tās apkārtnē notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem desmit bijuši ar cietušajiem.
Pēdējās diennakts laikā ceļu satiksmes jomā policija fiksējusi 403 administratīvos pārkāpumus, tostarp 166 par ātruma pārsniegšanu un divus par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.
Piektdien uz Latvijas ceļiem Valsts policija pieķērusi astoņus automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu - narkotisko vielu ietekmē. Visos deviņos gadījumos sākti kriminālprocesi.
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Jau ziņots, ka piektdien ap plkst. 14.20 Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novadā, Kabiles pagastā, uz autoceļa Tukums - Kuldīga vieglā automašīna "BMW" iebraukusi kokā.
Negadījumā cieta automašīnas pasažiere, kura nogādāta medicīnas iestādē, bet automašīnas vadītājs no gūtajām traumām gāja bojā.