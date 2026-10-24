Bezvēsts pazudusi 2010. gadā dzimusi meitene
Foto: Valsts policija
Ņikita Krjukovska.
112

Bezvēsts pazudusi 2010. gadā dzimusi meitene

Ziņu nodaļa

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Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Ņikitu Krjukovsku.

Bezvēsts pazudusi 2010. gadā dzimusi meitene...

Meitene izgājusi no adreses Saules ielā, Ventspilī un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pazīmes: augums 163cm, kalsnas miesas būves, rudi, vidēji gari mati, ir brilles. Bija ģērbusies platos džinsos, līdzi bija violeta mugursoma ar dzeloņiem uz āru.

Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.

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