Avarējusī automašīna un tās vadītājs (ekrānuzņēmums no video)
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Šodien 21:27
Reibumā ietriecās ceļazīmē, noskrūvēja numurus un aizgāja: Ozolciema ielā avarējis auto. VIDEO
Naktī uz piektdienu Ozolciema ielā Rīgā ceļu satiksmes negadījumu izraisījis kāds, domājams, iereibis autovadītājs, kurš pēc tam noskrūvēja spēkrata numurus un devās prom.
Kā vēsta "sadursme.lv", negadījums noticis ap plkst. 1.10 Rīgā, Ozolciema ielā 18, kad vieglās automašīnas vadītājs ietriecās ceļa zīmē.
Aculieciniec apgalvojusi, ka vadītājs bijis manāmā alkohola reibumā. Tās pasažieris mēģinājis vadītāju izvilkt, stāstot, ka tādējādi viņu izglābšot no cietuma, pēc tam aizgājis.
Viņam sekoja arī vadītājs, pirms tam noņemot automašīnas abas numura zīmes. Vēlāk abi atgriezās notikuma vietā.