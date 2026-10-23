CERT.LV pavēsta, vai Latvija cietusi no kiberuzbrukumiem PHP ievainojamību dēļ
Kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV pavēstījusi, kā Latvijai ir sekmējies kiberuzbrukumu atvairīšanā pēc PHP kritisko drošības ievainojamību atklāšanas.
Pagaidām neviens no PHP programmēšanas valodas ievainojamību dēļ veiktajiem kiberuzbrukumiem Latvijā līdz šim nav bijis veiksmīgs, pavēstīja CERT.LV.
Institūcija informē, ka 98% publiskā sektora tīmekļa vietņu darbība ir atjaunota un vietnes ir pieejamas no Latvijas. Vairāki resursu uzturētāji plāno saglabāt pieejamības ierobežojumus līdz pirmdienai, 26. oktobrim, lai pārliecinātos, ka saņemtie atjauninājumi ir galīgi, atjauninājumos nav atklātas kādas nepilnības vai PHP programmatūrā netiek konstatētas jaunas ievainojamības.
"Resursu pieejamības ierobežošana nav incidents, bet gan preventīvie pasākumi, lai mazinātu iespējamu kiberuzbrukumu risku," norāda CERT.LV. Ņemot vērā, ka lielākā daļa publiskā sektora resursu savu darbību ir atjaunojuši, speciālisti atjauninājumu uzstādīšanas procesu vērtē kā veiksmīgu.
Tomēr ir novēroti kiberuzbrukumu mēģinājumi, kuros uzbrucēji cenšas izmantot jaunatklātās PHP ievainojamības, bet neviens no uzbrukumiem līdz šim nav bijis veiksmīgs. Iedzīvotāji, kuri atrodas ārvalstīs un lieto Latvijas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus, var netraucēti piekļūt informācijas resursiem un pakalpojumiem, uzsver institūcijā. Pārējos gadījumos iedzīvotāji aicināti sazināties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu alternatīvās iespējas.
Kā vēstīts, PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ 21. oktobrī tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu. Nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus tika aicināti arī citi uzņēmumi un iestādes.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
PHP izstrādātāji publicējuši ieteikumus ievainojamību ietekmes mazināšanai neatbalstītās programmatūras versijās, tomēr šie pasākumi tikai daļēji ierobežo iespējamos uzbrukumu veidus un neaizstāj drošības atjauninājumus. Tāpēc sistēmām, kuras nav iespējams atjaunināt uz drošu PHP versiju, jāierobežo piekļuve no interneta, nepieļaujot to publisku pieejamību līdz drošības risku novēršanai.