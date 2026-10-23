LZA Prezidijs nesaskata prezidenta Kalviņa vainu Latvijas pilsonības piešķiršanas skandālā indietei Višvanatai
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Prezidijs uzskata, ka akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, rekomendējot piešķirt Latvijas pilsonību Indijas pilsonei Divjai Višvanatai, rīkojies atbilstoši savām pilnvarām, paziņojusi LZA pēc ceturtdien sasauktās Prezidija ārkārtas sēdes.
Prezidijs norāda, ka ieteikuma vēstule sagatavota labticīgi, balstoties uz Kalviņam iesniegto informāciju. Akadēmija arī uzsver, ka iestājas par tiesiskumu, valsts drošības interešu aizsardzību un akadēmisko godīgumu.
Jauns.lv jau publicēja LZA prezidenta Kalviņa atklāto vēstuli sabiedrībai un medijiem, kurā viņš skaidroja iemeslus savai rekomendācijai. LZA prezidents atzina, ka tikai 21. oktobrī kolēģi viņu informējuši par iespējamiem iemesliem apšaubīt Višvanatas tīmekļvietnē norādīto zinātnisko publikāciju saturu un autorību. Kalviņš arī norāda, ka elektroniskā paraksta noformēšanas laikā pieļauta kļūda, kuras dēļ viņa personīgais viedoklis noformēts un nosūtīts kā LZA dokuments. Viņš uzsver, ka rekomendācija nav bijusi akadēmijas oficiālais viedoklis, uzņemas atbildību par pieļauto kļūdu un atvainojas kolēģiem un sabiedrībai.
LZA prezidents paziņoja, ka apsver iespēju atstāt LZA prezidenta amatu, taču rīkosies atbilstoši LZA Pilnsapulces lēmumam.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Saeima ceturtdien steidzamības kārtā pieņēma likumu, kas par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža atzīst tikai pirms nedēļas pašu deputātu pieņemto likumu par Indijas pilsones Divjas Kananas Višvanatas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Izmaiņas bija iesnieguši partijas "Jaunā vienotība" (JV) deputāti, rosinot atzīt par spēkā neesošu likumu, ar kuru Višvanatai 15. oktobrī tika piešķirta Latvijas pilsonība par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Saskaņā ar pieņemto likumu iepriekšējais lēmums tiek atcelts no tā pieņemšanas brīža.
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Jau ziņots, ka Saeima 15. oktobrī par Latvijas pilsoni atzina Indijas pilsoni Višvanatu. Anotācijā bija norādīts, ka Višvanata ir Indijas pilsone ar doktora grādu datorzinātnēs, kuras profesionālā darbība saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, datu zinātni, mākslīgo intelektu un farmācijas pētniecību. Kopš 2019. gada viņas dzīve un profesionālā darbība ir saistīta ar LZA, bet kopš 2024. gada viņa strādā uzņēmumā SIA "Dr. Vishys" par mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāju.
Kā liecina "firmas.lv" informācija, mikrosabiedrība "Dr. Vishys" pieder Kananam Višvanatam, kurš ar LZA gādību ar Saeimas balsojumu tika pie Latvijas pilsonības 2023. gada rudenī un arī tika pieteikts kā farmācijas jomas uzņēmējs un zinātnieks. Pēdējos pāris gadus šis uzņēmums darbojies bez apgrozījuma, bet ar vairāk nekā 200 000 eiro zaudējumiem.
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sagatvotajā anotācijā toreiz tika klāstīts, ka Višvanatas darbība veicinot "mākslīgā intelekta izmantošanu farmācijā, pētniecības rezultātu praktisku izmantošanu un inovatīvu farmācijas produktu izstrādi". Atbalstu Latvijas pilsonības piešķiršanai tika paudusi LZA vadība, saskatot viņas ieguldījumu zinātnes, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstībā, kā arī ārvalstu investīciju piesaistē. Komisija tika norādījusi, ka atbildīgo iestāžu rīcībā nav ziņu par apstākļiem, kas saskaņā ar Pilsonības likumu liegtu Višvanatai iegūt Latvijas pilsonību. Komisija, izvērtējot Višvanatas iesniegtos dokumentus, profesionālo darbību, saikni ar Latviju un LZA sniegto atbalstu, secināja, ka "viņas darbība veicina inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstību, pētniecības rezultātu praktisku izmantošanu, Latvijas starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju". Ņemot vērā minēto un Višvanatas apņemšanos turpināt darbu Latvijas labā, komisija sagatavojusi likumprojektu par Višvanatas atzīšanu par Latvijas pilsoni.
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Pēc lēmuma pieņemšanas publiskajā telpā izskanēja šaubas par viņas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja parlamentu novērst radušās šaubas un nepieciešamības gadījumā pārskatīt pieņemto likumu. Savukārt pati Višvanata iepriekš noraidījusi pārmetumus, apgalvojot, ka Saeimai iesniegtie dokumenti ir patiesi un pārbaudīti.