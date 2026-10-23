Deniss Trifanovs un Gatis Melbārdis ar balvām (foto: Andris Reizenbergs / Facebook)
Sabiedrība
Šodien 18:42
Latvijas bārmeņi žilbina Pasaules kokteiļu čempionātā - Trifanovs atkal vislabākais, bet Melbārža kokteilis pārspēj konkurentus
Starptautiskās bārmeņu asociācijas (IBA) Pasaules kokteiļu čempionātā 2026. gadā apbalvojumus saņēmuši bārmeņi Deniss Trifanovs un Gatis Melbārdis, pavēstīja Latvijas Bārmeņu federācija (LBF).
Trifanovs "Flair" kategorijā izcīnījis savu otro pasaules čempiona titulu. Savukārt Melbārdis klasikas kategorijā iekļuvis pasaules "top 6", kā arī viņa radītais kokteilis savā kategorijā izcīnījis zelta medaļu.
Latvijas delegāciju čempionātā vadīja LBF prezidents Ansis Ancovs, kurš pasākumā pildīja arī vadītāja pienākumus.
LBF reģistrēta 2009. gadā. Organizācijas galvenie mērķi ir apvienot Latvijas bārmeņus vienotā organizācijā, veicināt to kvalifikācijas celšanu, kā arī organizēt dažādus profesionālus gan vietējus, gan starptautiskus bārmeņu konkursus un seminārus, uzturot un attīstot sakarus ar līdzīgām organizācijām ārvalstīs, kā arī stiprināt sadarbību ar nozares uzņēmējiem un dzērienu izplatītājiem.