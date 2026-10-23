Braže vēlas atbilstošu ES finansējumu Baltijas valstu ārējo robežu stiprināšanai
Baltijas valstu ārējo robežu stiprināšanai jāparedz atbilstošs Eiropas Savienības (ES) finansējums, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže (JV), piektdien Tallinā Baltijas Asamblejas 45. sesijas laikā piedaloties 32. Baltijas Padomē.
Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka sarunu centrā bija Baltijas valstu robežu aizsardzība, Krievijas un Baltkrievijas radīto draudu ierobežošana, NATO austrumu flanga stiprināšana un ES finansējums pierobežas reģioniem. Ministri apsprieda arī turpmāko atbalstu Ukrainai, reģiona savienojamību un ekonomisko drošību.
Ārlietu ministre akcentēja, ka Baltijas valstis sargā savas un vienlaikus visas ES un NATO ārējās robežas. Braže skaidroja, ka šo robežu aizsardzība ir Eiropas kopīga atbildība, tādēļ robežas stiprināšanai jāparedz atbilstošs ES finansējums.
Ārlietu ministre uzsvēra, ka Krievija caur Baltkrieviju arvien aktīvāk izmanto nelegālo migrāciju kā daļu no savas kara doktrīnas. Viņa pieminēja, ka Latvija šogad novērsusi jau vairāk nekā 12 000 nelikumīgas robežas šķērsošanas mēģinājumu. Braže secināja, ka nesenie incidenti uz Latvijas-Baltkrievijas robežas bijuši īpaši agresīvi un apliecina, ka migrācija tiek izmantota kā piesegs provokācijām, sabotāžai un diversijām.
Braže pateicās Latvijas robežsargiem, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citiem dienestiem, kas kopš augusta strādā pastiprinātā režīmā. Ārlietu ministre īpaši pateicās Igaunijas, Lietuvas un Polijas robežsargiem par solidaritāti un praktisko atbalstu Latvijas-Baltkrievijas robežas apsardzībā, kā arī visiem sabiedrotajiem par to militāro klātbūtni Baltijā.
Ārlietu ministre uzsvēra, ka Baltijas valstis turpina būtiski palielināt ieguldījumus aizsardzībā un stiprināt NATO sabiedroto klātbūtni reģionā. Viņa vērsa uzmanību uz to, ka Latvija par prioritāti uzskata pretgaisa un pretdronu aizsardzības spēju attīstīšanu, tai skaitā izmantojot Ukrainas kaujas pieredzi un tehnoloģijas. Bražes ieskatā transatlantiskā sadarbība ar ASV un Kanādu saglabājas kā viens no Baltijas valstu drošības stūrakmeņiem.
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Viņa akcentēja, ka Baltijas valstis arī kopīgi aizstāv reģiona intereses sarunās par nākamo ES daudzgadu budžetu. Braže uzsvēra, ka politiskajai izpratnei par austrumu pierobežas īpašajām drošības vajadzībām jāpārtop konkrētā finansējumā robežu, militārās mobilitātes un kritiskās infrastruktūras stiprināšanai. Tāpat ir jāturpina nodrošināt pietiekams ES finansējums dzelzceļa projekta "Rail Baltica" īstenošanai.
Ārlietu ministre atkārtoti apliecināja Baltijas valstu atbalstu Ukrainai. Viņasprāt, Krievijai pastiprinot uzbrukumus, īpaši svarīgi ir stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību un enerģētisko noturību, turpināt militāro palīdzību un palielināt sankciju spiedienu pret Krievijas kara ekonomiku. Viņa atzīmēja, ka Latvija arī turpmāk iestāsies pret sankciju vājināšanu un atbalstīs Krievijas saukšanu pie atbildības.
Vizītes laikā Braže divpusēji tikās ar Igaunijas iekšlietu ministru Igoru Taro, kurš Baltijas Padomē pārstāvēja Igauniju ārlietu ministra prombūtnes laikā. Sarunā galvenā uzmanība bija pievērsta ārējās robežas aizsardzībai, Krievijas un Baltkrievijas hibrīddraudiem, migrācijas instrumentalizācijai un Baltijas valstu dienestu praktiskās sadarbības stiprināšanai.
Baltijas Padomes noslēgumā tika parakstīts kopīgs paziņojums par 2026. gadā Baltijas valstu sadarbībā paveikto un prioritātēm nākamajam gadam. Braže arī sveica Baltijas Asambleju tās dibināšanas 35. gadadienā un uzsvēra tās ieguldījumu reģiona drošības, noturības un savienojamības stiprināšanā.