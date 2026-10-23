LZA prezidents Kalviņš skaidro, kādēļ bija virzījis Latvijas pilsonībai indieti Divju Višvanatu. Saeima viņai to atņēma tikpat steidzami, cik piešķīra
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš sniedzis skaidrojumu, kādēļ ieteica Latvijas pilsonības piešķiršanu pašlaik skandāla centrā nokļuvušajai Indijas pilsonei Divjai Višvanatai.
Publicējam LZA prezidenta atklāto vēstuli sabiedrībai un medijiem pilnībā.
"Uzskatu par nepieciešamu informēt Latvijas sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus par to, kāpēc es, akadēmiķis Ivars Kalviņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) prezidents, esmu sniedzis savu ieteikumu Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai sakarā ar Indijas pilsones Divjas Višvanatas lūgumu piešķirt viņai Latvijas pilsonību.
Šis ieteikums balstījās LZA sadarbības partnera – SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūts (turpmāk SIA” LZA Ekonomikas institūts’) sniegtajā informācijā, kas bija sekojoša:
Pirmkārt, Divja Višvanata ir iesniegusi dokumentus par savu akadēmisko izglītību. To apliecina doktora diploma (certificate) kopija, kurā norādīts, ka Janardhan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University Indijā viņai piešķīrusi Ph.D. grādu datorzinātnēs. Diploma kopijai pievienots Indijā veikts oficiāls apliecinājums un apostille. Tā apliecina attiecīgās amatpersonas paraksta un zīmoga autentiskumu.
Otrkārt, ir pieejams Divjas Višvanatas desmit zinātnisko publikāciju saraksts, norādot žurnālu un rakstu nosaukumus, izdošanas gadus un piekļuves adreses.
Treškārt, ir pieejams dokumentēts apliecinājums Divjas Višvanatas dalībai Kalifornijas Universitātes Bērklijā Hāsa Biznesa skolas Gārvuda centra pētniecības programmā. Uzaicinājumu 2025. gada februārī parakstījis profesors Henrijs Česbro. Tas attiecas uz mākslīgā intelekta un atvērto inovāciju pētniecību. Šis dokuments apliecina starptautiskas pētnieciskās sadarbību. 2024. gadā Divya Višvanata ir kļuvusi arī par Kalifornijas Universitātes Bērklijā Hāsa Biznesa skolas Gārvuda centra stipendiāti.
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Ceturtkārt, Divja Višvanata ar ģimeni ir veikusi ieguldījumus Latvijā pētniecības un ražošanas infrastruktūras izveidē: Rīgā, Aptiekas ielā 7, ir izveidota mākslīgā intelekta laboratorija, kas tika atklāta 2026. gada jūnijā. Salaspilī ir iegādāta un tiek attīstīta pētniecības un farmaceitiskās ražošanas infrastruktūra.
Piektkārt, Divja Višvanata sadarbojas ar SIA “LZA Ekonomikas institūtu” un aktīvi piedalās dažādu projektu īstenošanā, tai skaitā LZA un LZA Ekonomikas institūta rīkotajos starpatutiskajos ekonomikas forumos. Divja Višvanata ar dzīvesbiedru ir aktīvi popularizējusi Latvijas vārdu ārvalstis, un ir veicinājusi sadarbību, aicinot uz Latviju un apmaksājot izdevumus Kalifornijas Universitātes lektoru dalībai Starptautiskajos ekonomikas forumos, kurus rīko LZA Ekonomikas institūts sadarbībā ar LZA. Šī gada martā Starptautiskajā ekonomikas forumā Rīgā arī pati Divja Višvanata ir prezentējusi ziņojumu par mākslīgā intelekta izmantošanu jau zināmu ārstniecisko vielu jaunu pielietojumu meklēšanā onkoloģijā, kuras mērķis ir identificēt perspektīvas vielas turpmākai eksperimentālai pārbaudei.
Tieši šī LZA sadarbības partnera SIA “LZA Ekonomikas institūts” sniegtā informācija par ieguldījumiem pētniecības infrastruktūras attīstīšanā Latvijā un starptautisko kontaktu veicināšanā, sadarbību ar Latvijas zinātnisko vidi, kā arī Divjas Višvanatas deklarētie attīstības plāni farmācijas jomā bija pamatā manam atbalstam Divjas Višvanatas vēlmei kļūt par Latvijas pilsoni.
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Diemžēl es neizmantoju sociālos tīklus un neinteresējos par tajos publicēto saturu, kura patiesuma pārbaudei būtu jātērē lieli laika resursi bez garantijas, ka izdosies atpazīt dziļviltojumus. Tikai trešdien, 21. oktobrī, kolēģi no akadēmiskās vides mani informēja, ka ir veikuši Divjas Višvanatas mājas lapā pieejamo publikāciju analīzi un rezultāti ļauj secināt, ka, iespējams, ir pamats šo publikāciju satura un autorības apšaubīšanai. Tā kā Saeima jau ir atcēlusi likumu par pilsonības piešķiršanu Divjai Višvanatai, viņas zinātniskās kvalifikācijas verifikācijai šajā sakarā vairs nav nozīmes, bet es uzskatu to par būtisku, lai apliecinātu, ka LZA saime un es personīgi vienmēr esam stingri iestājušies un iestāsimies par akadēmisko godīgumu.
Vēlos informēt Latvijas sabiedrību, ka manas ieteikuma vēstules noformēšanas laikā elektroniskajam parakstam ir noticis pārpratums, kā rezultatā nerediģētā vēstule ir tikusi noformēta un nosūtīta kā LZA dokuments. kas ir kalpojis par iemeslu mana personīgā viedokļa šajā jautājumā uztveršanai par LZA ieteikumu. Vēlreiz uzsveru, ka ieteikumu esmu vēlējies sniegt vienīgi un tikai kā savu personīgo viedokli, un tas nav LZA oficiālais viedoklis.
Uzņemos atbildību par pieļauto kļūdu, kuras rezultātā mans personīgais viedoklis tika pausts kā manis vadītās LZA oficiālā nostāja. Atvainojos kolēģiem un sabiedrībai par izveidojušos situāciju un tās radītajām sekām.
Uzsveru, ka nekādā gadījumā nevēlējos radīt kaitējumu ne LZA reputācijai, ne iedragāt sabiedrības uzticēšanos zinātniekiem. Apzinos atbildību par notikušo, apsveru iespēju atstāt LZA prezidenta amatu, bet rīkošos atbilstoši LZA Pilnsapulces lēmumam."
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Jauns.lv jau vēstīja, ka Saeima ceturtdien steidzamības kārtā pieņēma likumu, kas par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža atzīst tikai pirms nedēļas pašu deputātu pieņemto likumu par Indijas pilsones Divjas Kananas Višvanatas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Izmaiņas bija iesnieguši partijas "Jaunā vienotība" (JV) deputāti, rosinot atzīt par spēkā neesošu likumu, ar kuru Višvanatai 15. oktobrī tika piešķirta Latvijas pilsonība par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Saskaņā ar pieņemto likumu iepriekšējais lēmums tiek atcelts no tā pieņemšanas brīža.
Jau ziņots, ka Saeima 15. oktobrī par Latvijas pilsoni atzina Indijas pilsoni Višvanatu. Anotācijā bija norādīts, ka Višvanata ir Indijas pilsone ar doktora grādu datorzinātnēs, kuras profesionālā darbība saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, datu zinātni, mākslīgo intelektu un farmācijas pētniecību. Kopš 2019. gada viņas dzīve un profesionālā darbība ir saistīta ar LZA, bet kopš 2024. gada viņa strādā uzņēmumā SIA "Dr. Vishys" par mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāju.
Kā liecina "firmas.lv" informācija, mikrosabiedrība "Dr. Vishys" pieder Kananam Višvanatam, kurš ar LZA gādību ar Saeimas balsojumu tika pie Latvijas pilsonības 2023. gada rudenī un arī tika pieteikts kā farmācijas jomas uzņēmējs un zinātnieks. Pēdējos pāris gadus šis uzņēmums darbojies bez apgrozījuma, bet ar vairāk nekā 200 000 eiro zaudējumiem.
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Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sagatvotajā anotācijā toreiz tika klāstīts, ka Višvanatas darbība veicinot "mākslīgā intelekta izmantošanu farmācijā, pētniecības rezultātu praktisku izmantošanu un inovatīvu farmācijas produktu izstrādi". Atbalstu Latvijas pilsonības piešķiršanai tika paudusi LZA vadība, saskatot viņas ieguldījumu zinātnes, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstībā, kā arī ārvalstu investīciju piesaistē. Komisija tika norādījusi, ka atbildīgo iestāžu rīcībā nav ziņu par apstākļiem, kas saskaņā ar Pilsonības likumu liegtu Višvanatai iegūt Latvijas pilsonību. Komisija, izvērtējot Višvanatas iesniegtos dokumentus, profesionālo darbību, saikni ar Latviju un LZA sniegto atbalstu, secināja, ka "viņas darbība veicina inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstību, pētniecības rezultātu praktisku izmantošanu, Latvijas starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju". Ņemot vērā minēto un Višvanatas apņemšanos turpināt darbu Latvijas labā, komisija sagatavojusi likumprojektu par Višvanatas atzīšanu par Latvijas pilsoni.
Pēc lēmuma pieņemšanas publiskajā telpā izskanēja šaubas par viņas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja parlamentu novērst radušās šaubas un nepieciešamības gadījumā pārskatīt pieņemto likumu. Savukārt pati Višvanata iepriekš noraidījusi pārmetumus, apgalvojot, ka Saeimai iesniegtie dokumenti ir patiesi un pārbaudīti.