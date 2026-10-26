Indras Vilipsones kultūrpieturas teātra un kino noskaņās. Ko ieplānot no 26. oktobra līdz 1. novembrim?
Iesākoties jaunai nedēļai, gribas mazliet pakavēties pagājušajā, kad mūsu galvaspilsētas ielās un debesjumā saule kā milzīgs rudens prožektors saspēlējās ar pilsētas ielām un parkiem, veidojot tādu maģisku scenogrāfiju, kas vismaz man deva īpašu dienas noskaņu.
Man to ik rītu piedāvā Tērbatas iela, pa kuru dodos uz pilsētas centru un arī uz kino, jo mans kinoteātris ir “Splendid palace" , un es esmu iemīļojusi adīšanas un tamborēšanas seansus, es pati neprotu ne vienu ne otru, bet man patīk tā omulīgā atmosfēra, kad murrājoša rokdarbnieču čabināšanās ir kā fons kino baudīšanai. Tagad es došos uz šādu seansu kinolentei “Prāts un jūtīgums“ – jaunā versija! Un tātad - slavenās angļu rakstnieces Džeinas Ostinas pirmais publicētais romāns "Prāts un jūtas" ("Sense and Sensibility") piedzīvo vēl vienu jaunu kino versiju. Jauno ekranizāciju veido studija "Focus Features", bet Elinoras Dešvudas lomā iejūtas britu aktrise Deizija Edgara-Džounsa. Džeinas Ostinas romāns "Prāts un jūtas" pirmoreiz anonīmi tika publicēts 19. gadsimta sākumā. Pēc tam rakstniece izdeva vēl vairākus spilgtus romānus, tostarp "Lepnums un aizspriedumi" (1813), "Mansfīldas parks" (1814) un "Emma" (1816). Romāns "Prāts un jūtas’’ ekranizēts vairākkārt, taču visplašāko atzinību guvusi Anga Lī 1995. gada filma ar Emmu Tompsoni, Alanu Rikmenu, Keitu Vinsletu un Hjū Grāntu galvenajās lomās. Cik daudz reižu skatīta un pārskatīta šī kinolente, droši vien tā ir ne vienam vien, bet tai pat laikā interesanti, kā 2026. gada skatījumā veidosies šis stāsts… Tātad tuvākie seansi būs jums ceļvedī:
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Un tad es atkal aicinu veidot rudens kultūrpieturas katram savās mājās, sveču gaismā ar siltu tēju un katram mums patīkamā vidē – es esmu kārtīgi pastaigājusies Replay.lv un atradusi īstus dārgumus, daudz, bet šai reizei būs divi, visu pirms Ojāra Rubeņa veidotais un Borisa un Ināras Teterevu fonda veidotais raidījums "TEĀTRIS ZIP", šoreiz par leģendāro Tenesija Viljamsa lugas “Ilgu tramvajs” iestudējumu toreizējā Drāmas teātrī un arī kontekstā ar jauno versiju Nacionālajā teātrī. …laimīgie, kas jau tikuši pie biļetēm, es atrodos rindā. Skatoties šo raidījumu es aizmirsu, ka man jādodas ceļā, iegāju šajā pasaulē un atģidos tik jau mēmi veroties Antras Liedskalniņas Blanšā…
Vēl savā mājas kinozālē – klēpjdators - gaidu vienu pirmizrādi, kas LTV 1 paredzēta 29. oktobrī 21:10 - “Matīss Kaža. Neiespējamais pašportrets”. Esmu redzējusi tikai filmas tā saucamo treileri un momentāni ieliku kalendārā skatīšanos. Tam vēl viens iemesls, Matīss Kaža nav atļāvis šo filmu demonstrēt uz lielajiem ekrāniem, tāpēc LTV pirmizrāde – ekskluzīva.
Uz Nacionālā teātra skatuves top “Dons Žuans” Aleksandra Morfova skatuves versijā, turp noteikti došos, jo redzētas visas Morfova veidotās izrādes Dailes teātrī un tās ir gana iespaidīgas un spēcīgas, ļoti paliekoši nospiedumi, spilgti aktierdarbi un viņa mēģinājumu procesi, ko strādājot Dailes teātrī man bija iespēja vērot un bieži vien izšķetināt vakaros viņa veidoto pasjansu un atkodēt daudzslāņainību, kuru viņš ierakstījis izrādes musturos. Jā, tās atmiņas… Bet tagad par to, kas gaidāms - 29. oktobrī Latvijas Nacionālā teātra Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos Moljēra “Dons Žuans’’. Režisora atgriešanās Latvijā pēc sešu gadu pārtraukuma vienlaikus ir viņa debija Nacionālajā teātrī, piedāvājot savu skatījumu uz vienu no Eiropas civilizācijas arhetipiem un aktualizējot jautājumu par cilvēka brīvības robežām.
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Nacionālā teātra vēstījumā teikts - Kaut arī Moljēra luga “Dons Žuans” pieder pasaules klasikas stūrakmeņiem un visi atpazīst populārākos motīvus no Mocarta operas ar tādu pašu nosaukumu vai atceras melnā maskā tērptā Komandora /Saljeri ierašanos Miloša Formana oskarotajā filmā “Amadejs”, Latvijas Nacionālā teātra 107 gadus garajā vēsturē šī luga tiek iestudēta tikai otro reizi, un arī citos Latvijas teātros dons Žuans nav bijis biežs viesis. Tas vien rada intrigu un liek uzdot jautājumu par latviešu attiecībām ar brīvību un brīvdomību, jo dona Žuana atteikšanās no jebkādām sabiedriskā dzīvē brīvprātīgi un piespiedu kārtā uzliktām saistībām vienmēr ir bijusi valdzinoša visiem tiem, kas brīvību uzskata par augstāko vērtību. Par iestudējuma radošo ieceri stāsta režisors Aleksandrs Morfovs saka: “Moljēra “Dons Žuans” no daudzām citām šī kultūrvaroņa interpretācijām man šķiet pati dziļākā, filozofiskākā un provokatīvākā versija. Mani šis varonis gluži subjektīvi fascinē, pateicoties savai spējai sasniegt galējo brīvību. Un jau gadiem nākas atbildēt uz vienu un to pašu jautājumu – ko dara cilvēks, kad kļūst brīvs? Kad tu apzinies, ka tev ir absolūta brīvība un nav neviena, ar kuru tajā dalīties… Ko tālāk?”
Jādodas skatīties jauniestudējums un te būs ceļš uz plašāku izrādes aprakstu un varēsit iepazīties ar visu māksliniecisko komandu, kas liecina, ka Morfovs labi atminas, ar kuriem māksliniekiem sadarbojoties viņš veidojis savu veiksmes stāstu Latvijā…
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Lai bagāta kultūrnedēļa!