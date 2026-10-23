Vai Latvijas iedzīvotāji būtu gatavi aizstāvēt savu valsti? Jauns pētījums atklāj satraucošu ainu
Lai gan lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta bruņotu pretošanos militāra uzbrukuma gadījumā, iesaistīties valsts aizsardzībā būtu gatavs vien retais. Saeimas Analītiskā dienesta pētījums atklāj, ka bruņotu pretošanos atbalsta 66% aptaujāto, bet paši saviem spēkiem aizstāvēt Latviju būtu gatavi vien 37%.
Salīdzinot ar kaimiņvalstīm un Somiju, Latvijā šie rādītāji ir viszemākie. Igaunijā gatavību aizstāvēt savu valsti pauduši 45% iedzīvotāju, Lietuvā – 52%, bet Somijā – 64%. Savukārt bruņotu pretošanos uzbrukuma gadījumā atbalsta 73% igauņu, 74% lietuviešu un 87% somu.
Pētījuma autore Inta Krūmiņa norāda, ka aptaujās paustie nodomi ne vienmēr atspoguļo cilvēku faktisko rīcību krīzes situācijā. Piemēram, Ukrainā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma valsti bija gatavi aizstāvēt aptuveni 45% aptaujāto, taču pēc kara sākuma šis rādītājs pieauga par aptuveni 31%.
Būtiskas atšķirības vērojamas arī Latvijas reģionos. Viszemākā gatavība aizstāvēt valsti konstatēta Latgalē, kur 2024. gadā to pauda tikai 26,5% aptaujāto. Savukārt 2022. gada aptauja atklāja, ka ar ieročiem Latviju būtu gatavi aizstāvēt 36% ģimenē latviski runājošo un 14% ģimenē krieviski runājošo respondentu.
Vienlaikus ievērojami vairāk iedzīvotāju būtu gatavi iesaistīties valsts aizsardzībā bez ieročiem. Saskaņā ar 2022. gada aptauju 60% respondentu bija gatavi palīdzēt bruņotajiem spēkiem nemilitārā veidā. Pētniece uzsver, ka svarīgi radīt iespējas ikvienam iesaistīties atbilstoši savām zināšanām un spējām.
Pētījumā secināts, ka iedzīvotāju gatavību aizstāvēt valsti ietekmē ne tikai patriotisms, bet arī uzticēšanās valsts institūcijām, pārliecība par NATO drošības garantijām un zināšanas par rīcību krīzes situācijās. Kā pozitīvi piemēri minētas Igaunija un Somija, kur jau daudzus gadus tiek organizēti valsts aizsardzības un drošības kursi dažādām sabiedrības grupām.
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Krūmiņa uzsver, ka sabiedrības gatavība aizstāvēt valsti neveidojas vienā dienā. Tas ir ilgtermiņa darbs, kurā būtiska nozīme ir iedzīvotāju izglītošanai un praktiskai sagatavošanai vēl pirms iespējama apdraudējuma.