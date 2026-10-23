Kiberapdraudējuma dēļ ierobežota piekļuve LVĢMC portāliem.
Sabiedrība
Šodien 16:11
Drošības apsvērumu dēļ ierobežota LVĢMC brīdinājumu sistēmas un citu tiešsaistes pakalpojumu darbība
Drošības apsvērumu un iespējama kiberapdraudējuma riska dēļ ir ierobežota piekļuve vairākiem Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) tiešsaistes resursiem, liecina iestādes paziņojums.
Šobrīd ierobežota piekļuve LVĢMC Brīdinājumu informācijas sistēmai, kā arī Jūras prognožu un Klimata portālam.
Tāpat centrs norāda, ka lietotājiem iespējami arī citu LVĢMC tiešsaistes pakalpojumu darbības traucējumi. Iestādes speciālisti šobrīd turpina darbu, lai atjaunotu pakalpojumu darbību, un atvainojas sabiedrībai par sagādātajām neērtībām.
Jau vēstīts, ka iepriekš atklātas PHP ievainojamības dēļ tika paralizēta un šobrīd pakāpeniski atjaunota virkne svarīgu vietņu. Reaģējot uz atklātajām ievainojamībām un mērķtiecīgiem uzbrukumiem, iestāžu IT speciālisti paši proaktīvi bloķē ārējo piekļuvi portāliem, lai nepieļautu datu noplūdi vai infrastruktūras sagraušanu, kamēr tiek instalēti drošības ielāpi.