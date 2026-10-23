Avārija notikusi Kabiles pagastā, uz autoceļa Tukums–Kuldīga.
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Šodien 15:42
Traģiska avārija Kuldīgas novadā: BMW ietriecas kokā, bojā gājis vadītājs
Piektdien, Kuldīgas novadā noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudējis automašīnas vadītājs, bet pasažiere guvusi traumas. Negadījums noticis, vieglajai automašīnai "BMW" ietriecoties kokā.
Valsts policija informē, ka izsaukums uz negadījuma vietu saņemts ap plkst. 15. Avārija notikusi Kabiles pagastā, uz autoceļa Tukums–Kuldīga. Pagaidām nav zināms iemesls, kāpēc automašīna nobraukusi no ceļa un ietriekusies kokā.
Sadursmes rezultātā "BMW" vadītājs guvis nāvējošas traumas un gājis bojā. Savukārt pasažiere cietusi un nogādāta slimnīcā, kur viņai sniegta nepieciešamā palīdzība.
Negadījuma vietā strādā operatīvie dienesti. Satiksmei bloķēta viena braukšanas josla. Valsts policija turpina noskaidrot traģiskās avārijas apstākļus.