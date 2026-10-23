Traģiska avārija Kuldīgas novadā: BMW ietriecas kokā, bojā gājis vadītājs
Foto: Edijs Pālens/LETA
Avārija notikusi Kabiles pagastā, uz autoceļa Tukums–Kuldīga.
112

Traģiska avārija Kuldīgas novadā: BMW ietriecas kokā, bojā gājis vadītājs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Piektdien, Kuldīgas novadā noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudējis automašīnas vadītājs, bet pasažiere guvusi traumas. Negadījums noticis, vieglajai automašīnai "BMW" ietriecoties kokā.

Traģiska avārija Kuldīgas novadā: BMW ietriecas ko...

Valsts policija informē, ka izsaukums uz negadījuma vietu saņemts ap plkst. 15. Avārija notikusi Kabiles pagastā, uz autoceļa Tukums–Kuldīga. Pagaidām nav zināms iemesls, kāpēc  automašīna nobraukusi no ceļa un ietriekusies kokā.

Sadursmes rezultātā "BMW" vadītājs guvis nāvējošas traumas un gājis bojā. Savukārt pasažiere cietusi un nogādāta slimnīcā, kur viņai sniegta nepieciešamā palīdzība.

Negadījuma vietā strādā operatīvie dienesti. Satiksmei bloķēta viena braukšanas josla. Valsts policija turpina noskaidrot traģiskās avārijas apstākļus.

Tēmas

Valsts policijaKuldīgas novadsKuldīgaBMW

Citi šobrīd lasa