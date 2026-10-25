Satraucošākā situācija Baltijā - vai Latvijas iedzīvotāji kļūst arvien nabadzīgāki?
Baltijas valstu iedzīvotāju finansiālais noskaņojums kļūst arvien pesimistiskāks, taču vissatraucošākā tendence vērojama tieši Latvijā. Mūsu valstī fiksēts straujākais personīgās finansiālās situācijas vērtējuma kritums, kā arī krasākais pārliecības zudums par spēju pārvaldīt savas finanses turpmākajos mēnešos.
Patlaban jau 35% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka viņu personīgais finanšu stāvoklis pēdējo trīs mēnešu laikā ir pasliktinājies. Salīdzinājumam – vēl jūlijā šādi situāciju vērtēja 25% aptaujāto. Īpaši izteikti šo negatīvo tendenci izjūt vīrieši un jaunieši vecumā līdz 29 gadiem. Šajās sabiedrības grupās satraukums par personīgajām finansēm audzis visstraujāk, oktobrī sasniedzot 39% un iezīmējot vērā ņemamu labklājības kritumu, liecina bankas "Citadele" veiktās aptaujas dati.
Vienlaikus par sešiem procentpunktiem samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri izjutuši finansiālās situācijas uzlabošanos – to piedzīvojuši vien 10% respondentu. Vairāk nekā puse jeb 55% norāda, ka finansiālā situācija nav mainījusies, taču arī šis rādītājs kopš vasaras ir sarucis par pieciem procentpunktiem. Pārliecība par spēju veiksmīgi pārvaldīt savus līdzekļus tuvāko trīs mēnešu laikā Latvijā ir piedzīvojusi krasāko kritumu Baltijā – no 66% jūlijā līdz 56% oktobrī. Par gaidāmajiem tēriņiem ziemas periodā un spēju kontrolēt savu budžetu visvairāk noraizējušies iedzīvotāji brieduma gados un seniori.
Līdzīga pasliktināšanās tendence novērojama arī kaimiņvalstīs. Igaunijā finansiālās situācijas pasliktināšanos izjūt visvairāk iedzīvotāju reģionā – 40%, un tur paralēli sarūk arī pārliecība par nākotnes finanšu pārvaldību. Savukārt Lietuvā, lai gan 26% respondentu atzīst situācijas pasliktināšanos, iedzīvotāji demonstrē visaugstāko noturību – gandrīz 70% jūtas droši par sava budžeta kontroli tuvākajā ceturksnī.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iedzīvotāju aptauja veikta šā gada oktobrī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 iedzīvotāju katrā Baltijas valstī vecumā no 18 līdz 74 gadiem.