Dienas laikā nokrišņi nav gaidāmi, prognozē sinoptiķi.
Sabiedrība
Šodien 15:12
Lietus atkāpsies un uzspīdēs saule - laika prognoze sestdienai
Sestdien, 24. oktobrī, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, taču daudzviet debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienas laikā nokrišņi nav gaidāmi, prognozē sinoptiķi.
Naktī vietām Vidzemē un Latgalē vēl iespējams neliels lietus, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra līdz rītam pazemināsies līdz +4…+8 grādiem.
Dienā laikapstākļi uzlabosies – valsts lielākajā daļā mākoņu kļūs mazāk un lietus nav gaidāms. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, bet gaisa temperatūra sasniegs +11…+13 grādus.
Arī Rīgā sestdien gaidāms sauss laiks ar mainīgu mākoņu daudzumu. No rīta termometra stabiņš rādīs ap +7 grādiem, savukārt pēcpusdienā gaiss iesils līdz +13 grādiem. Dienvidrietumu vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidaustrumiem.