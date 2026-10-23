Mūžībā devusies latviešu māksliniece Ruta Kreica
80 gadu vecumā mūžībā devusies latviešu grafiķe Ruta Kreica, informē Latvijas Mākslinieku savienības prezidents Igors Dobičins. Māksliniece aizgājusi mūžībā otrdien, 20. oktobrī.
Ruta Kreica dzimusi 1946. gadā un izglītību ieguvusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, kuru absolvēja 1965. gadā. Vēlāk viņa studēja Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā, kuru pabeidza 1978. gadā ar diplomdarbu "Mani draugi".
Līdztekus vizuālajai mākslai Kreica aktīvi iesaistījās arī Rīgas kultūras dzīvē. Pagājušā gadsimta 60. un 70. gados viņa darbojās Roberta Ligera vadītajā ansamblī "Rīgas Pantomīma", kā arī bija saistīta ar leģendāro "Kazas" grupu, kas pulcēja tā laika radošās inteliģences pārstāvjus.
Māksliniece piedalījās izstādēs un darbojās grāmatu grafikā, ilustrējot gan grāmatas, gan periodiskos izdevumus. Kopš 1980. gada viņa sadarbojās ar izdevniecību "Liesma", savukārt no 1985. gada strādāja par pedagoģi Mazirbes internātskolā. Kopš 1986. gada Ruta Kreica bija Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Viņas darbi glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, kā arī citās mākslas kolekcijās.
Atvadīšanās no mākslinieces notiks pirmdien, 26. oktobrī, plkst. 12.00 Rīgas Krematorijas Mazajā zālē.