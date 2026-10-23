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Meklē meklē bezvēsts pazudušo Igoru Vinogradovu; vīrietis, iespējams, atrodas Dānijā
Valsts policija izsludinājusi meklēšanā bezvēsts pazudušo 1978. gadā dzimušo Igoru Vinogradovu. Vīrietis pēdējo reizi ar tuviniekiem telefoniski sazinājies šā gada 6. oktobrī, un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrieša pēdējā iespējamā atrašanās vieta bijusi Dānijā. Igors Vinogradovs ir aptuveni 178 centimetrus garš, viņam ir pelēkzaļas acis un īsi, gaiši brūni mati.
Vīrieša meklēšanu veic Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde. Likumsargi aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot pazudušā vīrieša fotogrāfiju, jo jebkura informācija par viņa atrašanās vietu var palīdzēt meklēšanā.
Ikviens, kurš zina, kur Igors Vinogradovs varētu atrasties, aicināts sazināties ar Valsts policiju. Informāciju iespējams sniegt, zvanot pa tālruni 67086646 vai 112.