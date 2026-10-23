Par lāča nošaušanu Ogres novadā medniekam piespriests iespaidīgs naudas sods
Medniekam, kurš pērn Ogres novadā nelikumīgi nošāva trīs gadus vecu brūno lāci, piemērots 31 200 eiro naudas sods. Turklāt vīrietis jau pilnā apmērā atlīdzinājis dabai nodarīto kaitējumu, kas novērtēts vēl 29 600 eiro apmērā, informē prokuratūra.
Notikums risinājās pērnā gada oktobrī Ogres novada Taurupes pagastā, kur mednieks, atrodoties medību tornī, ar karabīni tīši izšāva uz lāci. Dzīvnieks no gūtā ievainojuma gāja bojā. Medības bija oficiāli saskaņotas, taču Latvijā brūnais lācis ir īpaši aizsargājams dzīvnieks, kura medīšana ir aizliegta.
Medības notika diennakts tumšajā laikā, kad atļauts medīt mežacūkas, lapsas un jenotsuņus. Mednieks atradās paaugstinājumā pie dzīvnieku piebarošanas vietas un izmantoja ieroci ar termālo tēmēkli. Šādas vietas, kas galvenokārt paredzētas mežacūkām, nereti piesaista arī lāčus.
Par notikušo kļuva zināms, kad Valsts meža dienesta inspektori pieķēra mednieku un viņa palīgu brīdī, kad nošautais lācis tika ievietots automašīnas piekabē. Izmeklēšanā noskaidrots, ka dzīvnieku nošāvis 1972. gadā dzimis vīrietis, savukārt viņa palīgs noziegumā nebija piedalījies.
Apsūdzētais savu vainu atzina un izdarīto nožēloja, tādēļ kriminālprocess 22. oktobrī pabeigts ar prokurores priekšrakstu par sodu. Nosakot soda apmēru, ņemts vērā nodarītā kaitējuma apmērs, vīrieša personība un vainas atzīšana. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.
Šis ir pirmais gadījums Latvijā, kad izdevies atklāt gan nelikumīgu lāča nošaušanu, gan vainīgo mednieku. Iepriekš līdzīgi gadījumi jau bija konstatēti, taču vainīgos atrast nebija izdevies. Patlaban Latvijā brūno lāču populācija pakāpeniski atjaunojas, un tiek lēsts, ka Latvijā mīt aptuveni 200 šo dzīvnieku.