Ugunsgrēkā zaudēts viss: Preiļu novadā palīdzību lūdz tēvs ar četriem bērniem
21. oktobrī ugunsgrēkā nodega Puduļu ģimenes māja Preiļu novada Saunas pagastā. Tēvs ar četriem nepilngadīgiem bērniem nelaimē zaudēja ne tikai mājokli, bet arī dokumentus, apģērbu un iedzīvi. Lai ģimene varētu iekārtoties jaunajā dzīvesvietā, pašvaldība un līdzcilvēki aicina sniegt finansiālu atbalstu.
Pēc ugunsgrēka Puduļu ģimene palikusi bez mājām un ikdienā nepieciešamajām lietām. Kā informē Preiļu novada pašvaldība, šobrīd ģimenei palīdz gan pašvaldība, gan atsaucīgi līdzcilvēki. Jauna mājvieta jau ir atrasta Stabulnieku pagastā, taču, lai tajā varētu pilnvērtīgi dzīvot, vēl nepieciešams veikt remontu, ierīkot ūdensvadu un sagādāt sadzīvei nepieciešamās lietas.
Apzinoties, ka ģimenes vajadzības var pieaugt, pašvaldība aicina iedzīvotājus un citus atsaucīgus cilvēkus palīdzēt ar ziedojumiem, lai tēvs ar bērniem pēc piedzīvotās nelaimes varētu atjaunot ikdienas dzīvi.
Kā palīdzēt Puduļu ģimenei?
Ziedojumus ģimenes atbalstam pieņem Viduslatgales pārnovadu fonds. Par saziedotajiem līdzekļiem plānots iegādāties nepieciešamās lietas un segt pakalpojumu izmaksas, lai iekārtotu ģimenes jauno mājvietu.
Ziedojumu konta informācija:
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Saņēmējs: Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
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Reģistrācijas numurs: 40008210954
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Banka: SEB banka
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Konts: LV35UNLA0050021079970
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Maksājuma mērķis: PUDUĻU ĢIMENEI
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Viduslatgales pārnovadu fondam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Fonds norāda, ka ziedojumu administrēšanai komisijas maksa netiek ieturēta un visi saņemtie līdzekļi tiks izmantoti tikai Puduļu ģimenes vajadzībām. Ziedojumu vākšana ir saskaņota ar ģimeni.
Pēc piedzīvotās nelaimes ģimenei priekšā vēl daudz darāmā, lai jaunajā mājvietā atkal varētu justies droši un ērti. Ikviens ziedojums var palīdzēt tēvam un četriem bērniem spert soli tuvāk jaunas ikdienas sākumam.