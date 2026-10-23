Kiberdrošības risku dēļ apturēta koncertzāles “Latvija” mājas lapas darbība
Kiberdrošības risku dēļ uz nenoteiktu laiku apturēta koncertzāles “Latvija” un teātra nama “Jūras vārti” mājas lapu darbība.
Tas nepieciešams, lai veiktu atjauninājumus un mazinātu iespējamo uzbrukumu riskus. Šobrīd nav iespējams precīzi prognozēt, cik ilgu laiku prasīs nepieciešamo uzlabojumu veikšana mājas lapās konertzalelatvija.lv un jurasvarti.lv. Visa aktuāla informācija par gaidāmajiem un jaunajiem pasākumiem joprojām būs pieejama koncertzāles un teātra nama sociālo mediju lapās.
PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ trešdienas vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu. Nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus tika aicināti arī citi uzņēmumi un iestādes. PHP izstrādātāji publicējuši ieteikumus ievainojamību ietekmes mazināšanai neatbalstītās programmatūras versijās, tomēr šie pasākumi tikai daļēji ierobežo iespējamos uzbrukumu veidus un neaizstāj drošības atjauninājumus.
Tāpēc sistēmām, kuras nav iespējams atjaunināt uz drošu PHP versiju, jāierobežo piekļuve no interneta, nepieļaujot to publisku pieejamību līdz drošības risku novēršanai.