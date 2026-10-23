Latvijas Zinātņu akadēmijā briest neapmierinātība ar vadītāja Kalviņa rīcību Indijas pilsones jautājumā. VIDEO
Latvijas Zinātņu akadēmijā briest neapmierinātība ar tās prezidenta Ivara Kalviņa rīcību, aktīvi iestājoties par Indijas pilsones Divjas Višvanatas uzņemšanu Latvijas valsts pilsonībā.
Akadēmijas iekšienē Kalviņa rīcība nav guvusi vienprātīgu atbalstu. Zinātnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis Vjačeslavs Kaščejevs uzskata, ka Kalviņam būtu jāatkāpjas no amata, jo viņa rīcība ir iedragājusi uzticēšanos akadēmijai. Kaščejevs pārmet Kalviņam, ka viņš personisku rekomendāciju par Indijas pilsoni ar apšaubāmu reputāciju pasniedzis kā visas Zinātņu akadēmijas nostāju, tādējādi graujot zinātnes prestižu. Tuvākajā laikā plānots pieprasīt neatkarīgas izmeklēšanas komisijas izveidi, kā arī sasaukt akadēmijas pilnsapulci, lai lemtu par neuzticības izteikšanu tās prezidentam.
“Es vērtēju šo kā dziļāko krīzi Latvijas Zinātņu akadēmijas pastāvēšanas vēsturē. Vislabākais veids, ko es personīgi uzskatu, būtu, ka akadēmijas prezidents uzņemtos morālu un politisku atbildību par šiem graujošajiem iznākumiem un atkāptos. Es neņemos komentēt viņa iemeslus, kādēļ viņš turpina uzskatīt, ka viss ir bijis pareizi no viņa puses. Es tam radikāli nepiekrītu,” saka Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitātes profesors, fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs.
360TV Ziņas vērsās pie Ivara Kalviņa, vaicājot, vai, ņemot vērā izskanējušos pārmetumus un Saeimas balsojumu, viņš apsver iespēju atkāpties no Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta amata. Trīs stundu laikā līdz ziņu pārraides sākumam atbildi no Kalviņa saņemt neizdevās.
Tikmēr LZA pēc ceturtdien sasauktās Prezidija ārkārtas sēdes paziņojis, ka Kalviņš, rekomendējot piešķirt Latvijas pilsonību Indijas pilsonei Divjai Višvanatai, rīkojies atbilstoši savām pilnvarām. Prezidijs norāda, ka ieteikuma vēstule sagatavota labticīgi, balstoties uz Kalviņam iesniegto informāciju. Akadēmija arī uzsver, ka iestājas par tiesiskumu, valsts drošības interešu aizsardzību un akadēmisko godīgumu.