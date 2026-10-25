Valmierā čaklās adītājas sarūpē siltus adījumus priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem un senioriem
Iniciatīvas grupas “Čaklo bitīšu klubs” dalībnieces ar savām rokām darinājušas siltus adījumus Vidzemes slimnīcas priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem un Valmieras pansionāta iemītniekiem. Projekta laikā senioriem organizētas arī adīšanas meistarklases, ļaujot apgūt jaunas prasmes un radoši pavadīt laiku.
Labestība bieži slēpjas mazās lietās – katrā uzadītajā valdziņā, siltā zeķu pārī un uzmanībā, kas veltīta līdzcilvēkiem. To apliecina iniciatīvas grupas “Čaklo bitīšu klubs” īstenotais sabiedriskā labuma projekts “Adījumi Valmieras pansionātam un pirmslaika dzimušiem bērniem”, kura laikā tapuši praktiski un sirsnīgi darinājumi gan pašiem mazākajiem, gan senioriem.
Izmantojot par projekta līdzekļiem iegādāto dziju, kluba dalībnieces savās mājās adīja priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem paredzētus zābaciņus, zeķītes, biksītes, džemperīšus un mīļlietiņas. Savukārt pansionāta iemītniekiem tika darinātas siltas zeķes, cepures un cimdi.
Adījumi nogādāti Vidzemes slimnīcā un pansionātā “Valmiera” divās adresēs – Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 –, lai sniegtu praktisku atbalstu un iepriecinātu to saņēmējus.
Senioriem māca adīt arī ar adīšanas mašīnu
Projekta mērķis nebija tikai sarūpēt siltus darinājumus. Tā ietvaros notika arī divas adīšanas meistarklases, lai veicinātu senioru radošo aktivitāti, palīdzētu apgūt jaunas prasmes un sniegtu iespēju patīkami pavadīt laiku kopā ar citiem.
25. septembrī pansionātā Rīgas ielā 55 notika meistarklase, kurā piecas interesentes iepazinās ar cepuru mašīnadīšanas tehniku. Savukārt 2. oktobrī pansionātā Kauguru ielā 3 organizētajā nodarbībā piedalījās 12 dalībnieki, kuri iepazina adīšanas iespēju daudzveidību un cepuru izgatavošanas paņēmienus ar adīšanas mašīnu.
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Šādas nodarbības ir īpaši nozīmīgas senioriem, kuri vecuma vai kustību ierobežojumu dēļ ne vienmēr var piedalīties sabiedriskās aktivitātēs ārpus savas dzīvesvietas. Rīkojot meistarklases pansionātu telpās, dalībniekiem tika nodrošināta iespēja iesaistīties radošā nodarbē sev pieejamā vidē.
Meistarklasēs iegūtās zināšanas un prasmes senioriem var noderēt arī turpmāk, ļaujot patstāvīgi turpināt adīšanu un izmēģināt jaunus darināšanas paņēmienus.
Adīšana, kas vieno un sniedz gandarījumu
Projekts devis ieguvumus ne tikai adījumu saņēmējiem, bet arī pašām iniciatīvas grupas dalībniecēm. “Čaklo bitīšu kluba” adītājas varēja lietderīgi un radoši pavadīt brīvo laiku, vienlaikus paveicot sabiedrībai nozīmīgu darbu.
Iespēja palīdzēt priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem un pansionātu iemītniekiem sniedza adītājām gandarījumu un stiprināja pārliecību, ka viņu prasmes un ieguldītais darbs ir vajadzīgs un novērtēts.
Projekts apliecina, ka arī ar salīdzinoši nelielu finansējumu iespējams paveikt daudz, ja apvienojas cilvēku prasmes, atsaucība un vēlme palīdzēt. Pašu rokām darinātie adījumi sniedz ne tikai praktisku siltumu, bet arī apliecina rūpes un uzmanību tiem, kam tās ir īpaši nepieciešamas.
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Projektu “Adījumi Valmieras pansionātam un pirmslaika dzimušiem bērniem” īstenoja ar Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu 300 eiro apmērā.