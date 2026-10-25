“Es nekad neesmu tik labi jutusies kā tagad!” Ainažniece Lauma Spuļģe simtgadē atklāj sava dzīvesprieka noslēpumu
“Cilvēks daudz var izturēt. Tikai jādomā gaišas domas un jākustas!” – tāds ir ainažnieces Laumas Spuļģes dzīves moto. 16. oktobrī viņa nosvinēja savu simto dzimšanas dienu, sagaidot jubileju ar smaidu, možu garu un lielisku atmiņu. Arī cienījamā vecumā Lauma kundze labprāt rosās, priecājas par dzīvi un ir pateicīga saviem tuviniekiem par rūpēm un mīlestību.
Skaistajā jubilejā jubilāri apciemoja Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sigita Upmale, priekšsēdētājas vietnieks Ģirts Vilciņš un Ainažu pakalpojumu sniegšanas centra vadītājs Jānis Lipsbergs.
Saņemot ziedus, Lauma kundze neslēpa prieku: “Saulaini ziedi saulainā dienā! Burvīgi, paldies!”
Sveicot jubilāri, Sigita Upmale uzsvēra, ka iespēja būt līdzās cilvēkam, kura dzīves pieredze aptver veselu gadsimtu, ir liela bagātība visai ģimenei.
“Jūs esat mamma, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa. Jums ir tik daudz ko pastāstīt savējiem – par piedzīvoto, par dzīves pārbaudījumiem, par darba tikumu un vērtībām, kas svarīgas ikvienai paaudzei. Tā ir neatsverama bagātība. No sirds vēlam Jums stipru veselību, dzīvesprieku un vēl daudz skaistu brīžu kopā ar saviem mīļajiem,” sacīja domes priekšsēdētāja.
Arī Ģirts Vilciņš pauda prieku par jubilāres možumu, smaidu un lielisko atmiņu. Pasniedzot svētku kliņģeri, viņš vēlēja, lai Laumas kundzes mājās vienmēr valda svētība, saticība un veselība, bet katrs nākamais gads ir vēl labāks par iepriekšējo.
Savukārt Jānis Lipsbergs atgādināja, ka jubilāre savā mūžā piedzīvojusi divu gadu tūkstošu miju un nu sasniegusi arī pati savu simtgadi. Viņš apbrīnoja Laumas kundzes izturību, enerģiju un dzīvesprieku, vēlēdams viņai tikpat mundrai un smaidīgai sagaidīt arī nākamo dzimšanas dienu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Es nekad neesmu tik labi jutusies un dzīvojusi kā tagad”
Tomēr visvairāk šajā tikšanās reizē aizkustināja pašas jubilāres teiktais. Lauma kundze neslēpj, ka dzīve nav bijusi viegla, tomēr viņa vienmēr centusies saglabāt gaišu skatu uz pasauli.
“Man ir laimējies – kāds man ir piešķīris tik ilgu mūžu. Novēlu jums arī! Kas man vainas? Es nekad neesmu tik labi jutusies un dzīvojusi kā tagad. Paldies maniem tuviniekiem, ka viņi mani lutina!” smaidot saka simtgadniece.
Tie nav tikai vārdi. Arī simts gadu vecumā Laumas kundze labprāt kustas, rosās un dara to, kas pašai patīk. Viņa uzskata, ka cilvēkam nevajag padoties gadiem – svarīgi ir saglabāt vēlmi darboties un priecāties par dzīvi.
No Sibīrijas līdz Ainažiem
Aiz dzīvespriecīgā smaida slēpjas garš un notikumiem bagāts mūžs. Lauma Spuļģe dzimusi Sibīrijā, kur savulaik bija apmetusies viņas ģimene. Astoņpadsmit gadu vecumā viņa atgriezās Latvijā. Ģimenē auga pieci bērni, taču uz Latviju atbrauca tikai Lauma un viņas jaunākā māsa.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēlāk viņas dzīve ilgus gadus bija saistīta ar Staiceli, bet uz Ainažiem jubilāre pārcēlās, lai būtu kopā ar meitu un viņas ģimeni.
“Kur tad citur paliks? Vienīgā meitiņa man ir. Pateicoties meitas ģimenei, es te šiverēju,” ar smaidu stāsta Lauma kundze.
Meita mammu raksturo kā stipru un izturīgu cilvēku, kurš pieradis pārvarēt dzīves grūtības, nesūdzēties un neizrādīt, ja kaut kas sāp vai ir grūti. Viņasprāt, mammas mūžs ir bijis garš, interesants un piedzīvojumiem bagāts.
Simts gadi ir vesels gadsimts, kurā mainījusies pasaule un piedzīvoti neskaitāmi notikumi. Taču Laumas Spuļģes stāsts atgādina, cik nozīmīga ir ģimenes tuvība, kustība, pateicība un spēja saglabāt gaišu skatu uz dzīvi. Varbūt tieši viņas vienkāršajos vārdos “Kas man vainas?” slēpjas viena no vērtīgākajām dzīves atziņām – nevis skaitīt aizvadītos gadus, bet priecāties par katru jaunu dienu.