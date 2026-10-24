Novembrī politiski represētajām personām Cēsu novadā izmaksās svētku pabalstu
Foto: Edijs Pālens/LETA
Novembrī politiski represētajām personām Cēsu novadā izmaksās svētku pabalstu.
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Novembrī politiski represētajām personām Cēsu novadā izmaksās svētku pabalstu

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Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Cēsu novada pašvaldība novembrī izmaksās 100 eiro svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā.

Novembrī politiski represētajām personām Cēsu nova...

Pabalstu izmaksās, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju. To pārskaitīs saņēmēja bankas kontā, savukārt personām, kurām nav bankas konta, pabalstu izmaksās skaidrā naudā.

Personas, kurām mainījies bankas konta numurs vai kuras 2026. gadā deklarējušas dzīvesvietu Cēsu novadā, aicinām sazināties ar Cēsu novada Sociālo dienestu, lai precizētu pabalsta saņemšanai nepieciešamo informāciju.

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