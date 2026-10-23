No Rīgas uz Uzbekistānu ar lidmašīnu eksportēti 240 jaunlopi
Šonedēļ divos veiksmīgos izmēģinājuma reisos pārbaudīta iesaistīto institūciju sadarbība un darba procesi dzīvu liellopu eksportam ar gaisa transportu no Rīgas uz Centrālāzijas valstīm. Šajos lidojumos caur Rīgas lidostu uz Uzbekistānu, Taškentas lidostu, eksportēti 240 jaunlopi no Igaunijas.
Lidojumu sagatavošanas un apkalpošanas laikā tika pārbaudīti “AG Handlings” kravu termināļa infrastruktūras pilnveidojumi, kur izbūvēta specializēta liellopu pārkraušanas vieta, lai nodrošinātu veterinārās prasības, dzīvnieku labturības nosacījumus un atbilstošu nozares labo praksi. Tāpat pārbaudīti Rīgas lidostā izstrādātie dzīvu dzīvnieku pārvadājumu procesi.
“Liellopu eksporta pārvadājumu uzsākšana ar gaisa transportu no Rīgas lidostas apliecina aviācijas nozares spēju atbalstīt un attīstīt jaunus nišas kravu pārvadājumu segmentus, tādējādi stiprinot Rīgas lidostas konkurētspēju. Jo daudzveidīgāks ir lidostas pakalpojumu klāsts, jo noturīgāka un elastīgāka ir nozare, kas spēj radīt jaunas iespējas Latvijas ekonomikai. Pateicoties iesaistīto pušu konstruktīvai sadarbībai īsā laikā veiktā sagatavošanās un visu nepieciešamo prasību izpilde parāda, ka mēs varam sekmīgi īstenot sarežģītus projektus,” uzsver Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Šimiņa-Neverovska.
2026. gada pavasarī interesi par iespēju organizēt dzīvu liellopu eksportu caur Rīgas lidostu uz Centrālāzijas valstīm, kas iepērk liellopus ganāmpulka un liellopu lauksaimniecības sektora atjaunošanai, izrādīja Igaunijas liellopu audzētāju nozares uzņēmēji. Lai šādi pārvadājumi varētu notikt, bija nepieciešamas gan izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, nosakot Rīgas lidostu par dzīvu lauksaimniecības dzīvnieku oficiālu izvešanas vietu, gan infrastruktūras pilnveidojumi kravu terminālī. Projekta gaitā bija jāizveido arī cieša sadarbība starp Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi, aviokompāniju “Fly Khiva”, kravu termināli “AG Handling”, kravu aģentu “Rava Cargo”, kā arī tika apzināta un pārņemta citu Eiropas lidostu pieredze darbā ar šāda veida kravām.
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Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits norāda: “Jaunā iespēja eksportēt liellopus no Rīgas lidostas ir būtisks solis Latvijas tautsaimniecības un lauksaimniecības nozares konkurētspējas stiprināšanā. Tā paver plašākas iespējas mūsu lauksaimniekiem apgūt jaunus tirgus, vienlaikus turpinot attīstīt Latviju kā nozīmīgu loģistikas centru Baltijas reģionā. Jau no ieceres pirmsākumiem Zemkopības ministrijai bija svarīgi panākt, lai šī iespēja kļūtu par praktisku risinājumu uzņēmējiem. Šis ir labs piemērs, kā valsts institūciju un uzņēmēju sadarbība sniedz reālu pienesumu ekonomikas izaugsmei, vienlaikus nodrošinot efektīvākus pārvadājumus un labākus dzīvnieku labturības apstākļus.”
Lai gan dzīvu liellopu piegādes no Baltijas valstīm uz Centrālāziju jau notiek, pēdējos gados tās kļuvušas sarežģītākas, jo sauszemes tranzīts caur Krievijas teritoriju ir slēgts, savukārt alternatīvie eksporta maršruti caur citām Eiropas lidostām, kas nodrošina liellopu eksportu, būtiski palielina kopējo transportēšanas laiku no Baltijas valstīm līdz gala saņēmējam. Iespēja dzīvniekus pārvadāt ar gaisa transportu no Rīgas samazina laiku, ko dzīvnieki pavada sauszemes transportā, kā arī ļauj izmantot īsākus un efektīvākus lidojumu maršrutus. Rezultātā tiek uzlabota gan piegādes efektivitāte, gan dzīvnieku labturība visā transportēšanas procesā.
Lai gan sākotnēji projekta virzību noteica Igaunijas liellopu audzētāju interese, projekta īstenošanas laikā parādījās arī Latvijas lauksaimnieku interese par šī eksporta kanāla izmantošanu, kā rezultātā jau ir apstiprināti reisi arī ar Latvijā audzētiem liellopiem. Nākamie lidojumi plānoti novembra sākumā.