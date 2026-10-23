Tiks noskaidrots, kuri Latvijas restorāni saņems "Michelin" atzinību
Jau 5. novembrī koncertzālē “Palladium” Rīgā norisināsies restorānu apbalvošanas pasākums, kurā paziņos jaunāko “Michelin” ceļveža Latvijas restorānu izlasi.
„Latviju var iepazīt arī caur garšu. Mūsu pavāri ir Latvijas vēstneši — viņu radītajās maltītēs vietējie produkti un tradīcijas atklāj mūsu kultūru un katra pavāra rokrakstu. “Michelin” atzinība pievērš Latvijas restorāniem to ceļotāju uzmanību, kuri īpašas maltītes dēļ ir gatavi doties uz citu valsti. Galdiņa rezervācija var kļūt par sākumu plašākam ceļojumam pa Latviju — ar nakšņošanu, vietējo ražotāju apmeklējumiem un kultūras iepazīšanu. Latvijas pavārmākslas panākumi tā stiprina valsts tēlu un rada ieņēmumus plašākam uzņēmumu lokam,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas restorānu pirmā “Michelin” izlase tika izziņota 2023. gada novembrī, un tajā bija iekļauti 26 restorāni. Savukārt pērn publicētajā 2026. gada ceļveža izlasē ieteikti 34 restorāni — 27 Rīgā un septiņi citviet Latvijā.
Šajā izlasē viena “Michelin” zvaigzne piešķirta restorāniem “JOHN Chef’s Hall” un “Max Cekot Kitchen”. Pieci restorāni — “Milda”, “Shōyu”, “Snatch”, “SMØR Bistro” un “H.E. Vanadziņš” — saņēmuši Bib Gourmand novērtējumu par labu ēdiena kvalitātes un cenas attiecību. “Pavāru māja” Līgatnē izcelta ar “Michelin” Zaļo zvaigzni par ilgtspējīgu pieeju restorāna darbībā.
“Michelin” inspektori restorānus vērtē neatkarīgos un anonīmos apmeklējumos, ņemot vērā piecus kritērijus: produktu kvalitāti, garšu harmoniju, gatavošanas tehnikas meistarību, šefpavāra personības izpausmi ēdienos un nemainīgu kvalitāti visā ēdienkartē un laika gaitā. Restorānu izlase tiek pārskatīta katru gadu.
Restorāna apmeklējumu ceļotāji var apvienot ar vietējo ražotāju, kultūras un dabas objektu iepazīšanu, atklājot arī mazāk zināmus galamērķus Latvijas reģionos. Restorānu sadarbība ar Latvijas audzētājiem un pārtikas ražotājiem savukārt paplašina vietējo produktu noieta iespējas. Restorānu apbalvošanas pasākumā pulcēsies šefpavāri, restorānu komandas, tūrisma un viesmīlības nozares profesionāļi, sadarbības partneri un mediju pārstāvji.
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LIAA ir “Michelin” ceļveža sadarbības partneris Latvijā. Sadarbība, kas turpināsies līdz 2028. gadam, ietver Latvijas dalību ceļvedī un publicitāti tā starptautiskajos komunikācijas kanālos. Tā palīdz Latvijas restorāniem sasniegt ceļotājus, kuri galamērķi izvēlas arī tā gastronomijas piedāvājuma dēļ.