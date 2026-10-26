Eiropu satricina vardarbīgi grautiņi: vai līdzīgi nemieri iespējami arī Latvijā?
Vardarbīgas sadursmes ar policiju, izlaupīti veikali un demolētas sabiedriskās vietas — pēdējā laikā šādi skati fiksēti vairākās Eiropas pilsētās. Kamēr Francijā, Itālijā un Beļģijā protesti atsevišķās vietās pārauguši grautiņos, rodas jautājums, vai līdzīgi notikumi iespējami arī Latvijā. Latvijas drošības dienesti gan norāda, ka pašlaik nav pamata prognozēt plaša mēroga nemierus mūsu valstī.
Ziņas par sadursmēm ar policiju, veikalu izlaupīšanu un publiskās infrastruktūras demolēšanu izskanējušas no Milānas, Briseles un vairākām Francijas pilsētām. Arī Albānijas galvaspilsētā Tirānā demonstrāciju laikā notikuši nopietni incidenti.
VDD: plašu nemieru riski pašlaik netiek konstatēti
Valsts drošības dienests (VDD) informē, ka tā rīcībā esošā informācija pašlaik neliecina par plašu sabiedrības nemieru un vardarbīgu protestu riskiem Latvijā.
Dienests regulāri iegūst informāciju un veic informatīvās telpas monitoringu, kā arī par aktuālo situāciju informē valsts augstākās amatpersonas. VDD veic arī preventīvas pārrunas ar personām, kuras publiski pauž Latvijas nacionālās drošības interesēm pretējus vēstījumus, tostarp aicina uz vardarbību.
Vērtējot valstī pieteiktos piketus, gājienus un citus publiskos pasākumus, VDD sadarbojas ar pašvaldībām. Ja tiek identificēti pasākumi, kuru laikā iespējamas pret valsts drošību vērstas vai citas prettiesiskas aktivitātes, dienests savlaicīgi sniedz rekomendācijas risku novēršanai. Galējā gadījumā tas var rekomendēt pasākuma rīkošanu aizliegt.
VDD arī sadarbojas ar ārvalstu partnerdienestiem, lai laikus identificētu un novērstu iespējamos apdraudējumus. Plašākus komentārus par dienesta darbu tas nesniedz.
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Valsts policija: gatavība dažādiem apdraudējumiem
Valsts policija norāda, ka seko līdzi notikumiem Eiropā un analizē iespējamos riskus Latvijā. Vienlaikus policija ikdienā sadarbojas ar Latvijas, Baltijas valstu un citu Eiropas valstu tiesībaizsardzības iestādēm, apmainoties ar informāciju par pārrobežu noziedzības tendencēm un izvērtējot iespējamos apdraudējumus.
Policija uzsver, ka šāda sadarbība ir būtiska, lai laikus identificētu riskus un nepieciešamības gadījumā nodrošinātu koordinētu reaģēšanu. Iestādes vērtējumā policijas gatavība, resursi un kapacitāte atbilst dažādiem iespējamiem apdraudējumiem.
Tāpat Valsts policijā regulāri notiek specializētas personāla apmācības vardarbīgu nemieru novēršanai gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Mācībās tiek iesaistīti arī citi sadarbības dienesti no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm.
Valsts policija uzsver, ka pašreizējā situācija neliecina par plaša mēroga nemieru vai protestu riskiem ne Latvijā, ne citās Baltijas valstīs.
Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Iekšlietu ministrija: terorisma draudu līmenis ir zems
Iekšlietu ministrija informē, ka Latvijā pašlaik ir spēkā zems terorisma draudu līmenis un VDD rīcībā esošā informācija neliecina par plašu sabiedrības nemieru un vardarbīgu protestu riskiem.
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Tiesībaizsardzības iestādēm atbilstoši dažādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un drošības apdraudējumiem ir izstrādāti speciāli rīcības plāni. Tie paredz nepieciešamo personāla un materiāltehnisko resursu iesaisti atbilstoši konkrētā apdraudējuma veidam.
Operatīvā situācija valstī tiek uzraudzīta ikdienā, katrai iestādei rīkojoties savas kompetences ietvaros. Dienesti veic informatīvās telpas monitoringu, preventīvo darbu un sadarbojas gan ar pašvaldībām, gan ārvalstu partneriem.
Pastiprināta uzmanība arī austrumu robežai
Līdztekus sabiedriskās kārtības un iekšējās drošības jautājumiem Latvija turpina pievērst pastiprinātu uzmanību apdraudējumiem no Baltkrievijas puses.
Iekšlietu ministrija informē, ka pastiprinātais robežapsardzības sistēmas darbības režīms pagarināts līdz 2026. gada 31. decembrim Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā, Daugavpils valstspilsētā, kā arī Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Tāpat turpinās Latvijas drošības iestāžu speciālā operācija “Vilkatis”, kas uzsākta 2026. gada 11. augustā ar mērķi apturēt nelegālo migrāciju un hibrīdapdraudējumu no Baltkrievijas puses. Operācija pagarināta, un tās turpināšana paredzēta vismaz līdz 2026. gada 31. decembrim.
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Vai Eiropas notikumi var ietekmēt arī Baltiju?
Eiropas valstu pieredze apliecina, ka atsevišķas demonstrācijas var pāraugt vardarbīgos incidentos, tādēļ drošības iestādēm ir svarīgi savlaicīgi vērtēt riskus un sagatavoties dažādiem attīstības scenārijiem. Tomēr citās valstīs notikušie grautiņi paši par sevi nenozīmē, ka līdzīgi notikumi gaidāmi arī Latvijā.
Latvijas drošības iestāžu pašreizējais vērtējums ir nepārprotams: patlaban nav pazīmju, kas liecinātu par plaša mēroga vardarbīgu protestu draudiem Latvijā vai citās Baltijas valstīs. Vienlaikus dienesti turpina sekot līdzi situācijas attīstībai, sadarboties ar partneriem un veikt preventīvus pasākumus, lai iespējamos apdraudējumus identificētu un novērstu savlaicīgi.