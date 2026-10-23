Bauskā lielgabarīta kravas auto nogāž apgaismes stabu.
112
Šodien 11:12
VIDEO: Bauskā lielgabarīta kravas auto nogāž gaismas stabu un apgrūtina satiksmi
Ceturtdien, 22. oktobrī, Bauskā, Kalna ielas rotācijas aplī, lielgabarīta kravas automašīna manevra laikā aizķērusi apgaismes stabu un to nogāzusi, kā arī sabojājusi ceļa norobežojumus, sociālajos tīklos vēsta "Sadursme".
Negadījums apgrūtinājis satiksmi, jo viena no braukšanas joslām tika bloķēta. Notikuma vietā lielgabarīta kravas pavadoņi regulēja transporta plūsmu, lai nodrošinātu satiksmes kustību.
Tikmēr kravas automašīnas vadītājs kopā ar citiem iesaistītajiem novāca bojātās konstrukcijas.
Negadījumā bojāts ielu apgaismojuma stabs un ceļa norobežojumi. Plašāka informācija par notikušā apstākļiem un iespējamiem zaudējumiem pagaidām nav sniegta.