Zasulaukā tapis sienas gleznojums "Putnu dārzs"
Jaņa Rozentāla Mākslas skolas 80. gadskārtā 4. kursa studenti 2025. gada pavasarī iesāka īstenot sienas gleznojumu "Putnu dārzs" pie rotaļu ...
Zasulaukā tapis sienas gleznojums "Putnu dārzs". FOTO
Ceturtdien, 22. oktobrī, pie rotaļu laukuma Kurpnieku ielā 2 atklāta sienas gleznojuma “Putnu dārzs” noslēdzošā kārta. Jauno mākslinieku veidotie putnu attēli papildināti ar QR kodiem, kur pieejami audio stāsti.
Sienas gleznojuma idejas koncepta autore ir 4. kursa audzēkne Kate Minkeviča, kura pārraudzīja projekta realizāciju. "Žoga dizainā apvienoju dažādus stilizētus, Latvijā sastopamus putnus un to dzīves vietas, lai iepazīstinātu bērnus ar Latvijas dabu. Izvēlēta toņu gamma, kas pelēkajās dienās ieviestu krāsu rotaļu laukumā," saka Kate Minkeviča.
Piesaistītie pedagogi Vita Jurjāne un Vladislavs Rublis priecājas par studentu atsaucību, veidojot sienas gleznojumu neierasti lielā izmērā un sarežģītos meteoroloģiskajos apstākļos.
Latvijas Ornitoloģijas biedrības eksperti ir izveidojuši aprakstus par attēlotajiem putniem, kas ir ieskaņoti audio stāstos un būs turpmāk nolasāmi ar QR koda palīdzību.
Sienas gleznojums tapis sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldi un ir aizsākums jaunai platformai, kas sniedz iespēju jaunajiem māksliniekiem radoši izpausties pilsētvidē.