Sibīrijas mēris un jaunu pandēmiju draudi: vai no laboratorijas Latvijā var izkļūt nāvējošs vīruss?
Pēc satraucošajām ziņām no Krievijas par letālu plaušu mēra gadījumu kādā pētniecības iestādē, sabiedrībā uzvirmojušas bažas par laboratoriju drošību. Portāls Jauns.lv skaidro, kādi bīstami patogēni tiek pētīti tepat Latvijā un kā tiek novērsts risks, ka kāds no tiem varētu nonākt ārpus laboratorijas.
Nāvējošais incidents Irkutskā
Šā gada oktobra sākumā starptautisku rezonansi izraisīja ziņas par iespējamu plaušu mēra gadījumu Krievijas Irkutskas apgabalā. Neatkarīgie mediji ziņoja, ka sieviete inficējusies ar bīstamo slimības formu pēc tam, kad laboratorijā saplīsusi mēģene ar patogēnu. Pēc šī incidenta medicīniskajā uzraudzībā un izolācijā nonāca gandrīz 200 cilvēku, kuri bija kontaktējušies ar mirušo laboranti.
Lai gan Maskava un vietējās amatpersonas mēra uzliesmojumu noliedza, apgalvojot, ka pēcnāves izmeklējumos mēra baktērijas nav konstatētas, starptautiskie novērotāji pauda bažas par informācijas slēpšanu un iespējamu saistību ar bioloģiskajiem pētījumiem.
Vienlaikus gan Pasaules Veselības organizācija (PVO), gan Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) norādīja, ka šīs infekcijas starptautiskās izplatības risks ir ļoti zems. Turklāt mūsdienu medicīnā mēris ir sekmīgi ārstējams ar antibiotikām, ja vien to diagnosticē agrīnā stadijā.
Ko pēta Latvijā, un kur paliek īpaši bīstamie vīrusi?
Vai šāds bīstams patogēns varētu glabāties arī pie mums? Portāls Jauns.lv vērsās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR, lai noskaidrotu, cik pasargāta ir sabiedrība Latvijā un vai pie mums pastāv risks bīstamiem vīrusiem izkļūt ārpus laboratorijas sienām.
Eksperti mierina, ka institūta laboratorijās netiek uzglabāti īpaši bīstamie patogēni, piemēram, Sibīrijas mēra izraisītājs. Tā vietā pētnieki strādā ar 2. un 3. riska grupas bioloģiskajiem aģentiem, ievērojot stingras biodrošības prasības.
Pētījumiem institūtā ir pieejamas 2. un 3. biodrošības līmeņa (BSL-2 un BSL-3) telpas, kurās darbs ar bioloģiskajiem aģentiem notiek atbilstoši augstākajiem starptautiskajiem standartiem.
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Laboratoriju biodrošības līmeņi nosaka nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai pasargātu darbiniekus, apkārtējo vidi un sabiedrību. Tie ietver atbilstošu infrastruktūru, individuālos aizsardzības līdzekļus, drošas darba procedūras un dekontaminācijas risinājumus. Ikdienas valodā dekontaminācija nozīmē pilnīgu sterilizāciju – tas ir process, kurā bioloģiskos aģentus noņem, inaktivē vai iznīcina, lai novērstu to tālāku izplatīšanos.
Atkarībā no situācijas tiek izmantoti atbilstoši dezinfekcijas līdzekļi, aprīkojuma un darba virsmu apstrāde, kā arī bioloģiski piesārņotu materiālu un atkritumu drošas apstrādes metodes. Ja konkrētu izmeklējumu veikšanai nepieciešama vēl specifiskāka infrastruktūra, BIOR sadarbojas ar Eiropas laboratorijām, kurām ir attiecīgais biodrošības līmenis.
Kas notiek, ja saplīst mēģene ar vīrusu?
Lai novērstu Irkutskai līdzīgus scenārijus un nepieļautu, ka darbinieks inficējas un iznes slimību sabiedrībā, BIOR biodrošība tiek nodrošināta vairākos līmeņos – sākot no aprīkojuma un telpu iekārtojuma līdz darbinieku apmācībai un skaidrai rīcībai neparedzētās situācijās.
"Mērķis ir ne tikai novērst negadījumus, bet arī nodrošināt, ka gadījumā, ja kaut kas tomēr notiek, iespējamais risks tiek savlaicīgi ierobežots," uzsver BIOR eksperti.
Kā tas izskatās praksē? Pirmkārt, tiek darīts viss, lai negadījumi nenotiktu. Darbs ar potenciāli bīstamiem bioloģiskajiem materiāliem notiek īpaši aprīkotās laboratorijas telpās, izmantojot atbilstošu aprīkojumu un bioloģiskās drošības skapjus jeb tā dēvētos laminārus. Tie palīdz ierobežot bioloģisko materiālu izplatīšanos ārpus darba vides. Atkarībā no darba veida tiek izmantoti arī citi aizsardzības risinājumi, tostarp gaisa filtrācijas un dekontaminācijas sistēmas.
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Otrkārt, katrs darbinieks zina, kā rīkoties. Pirms darba uzsākšanas darbinieki tiek apmācīti, un zināšanas par darba drošību tiek regulāri atjaunotas. Darbinieki izmanto konkrētajam darbam paredzētus individuālos aizsardzības līdzekļus un ievēro noteiktu darba kārtību. Darba apģērbs un aizsardzības līdzekļi tiek mainīti atbilstoši noteiktajām prasībām, nepieļaujot pat teorētisku iespēju, ka piesārņots apģērbs nonāktu ārpus laboratorijas. Treškārt, ja notiek negadījums, ir noteikta rīcības kārtība. Piemēram, ja saplīst mēģene ar potenciāli bīstamu bioloģisko materiālu, darbinieks nekavējoties rīkojas saskaņā ar konkrētajam laboratorijas darbam noteikto ārkārtas situācijas procedūru.
Atkarībā no notikušā tiek ierobežota piekļuve attiecīgajai zonai, izvērtēts iespējamais apdraudējums un noteikta droša materiāla savākšanas un dekontaminācijas kārtība. Ja pastāv risks darbinieka veselībai, tiek organizēta nepieciešamā medicīniskā izvērtēšana un turpmākā uzraudzība.
Īpaši stingri noteikumi valda darbā ar specifiskiem patogēniem. Piemēram, darbiniekiem, kuri strādā ar paraugiem, kuros var būt trakumsērgas vīruss, piekļuve attiecīgajam darbam tiek nodrošināta tikai pēc noteiktās vakcinācijas prasību izpildes. Savukārt darbiniekiem, kuri veic Āfrikas cūku mēra diagnostiku, pēc saskares ar paraugiem ir noteikti papildu ierobežojumi, lai nepieļautu infekcijas izplatīšanu uz cūku dzimtas dzīvnieku turēšanas vietām. Tādējādi biodrošība BIOR nav atkarīga tikai no viena darbinieka atbildības vai viena aizsardzības līdzekļa.
Vai vīrusu var iznest ārpus laboratorijas?
Lai arī cik modernas būtu iekārtas, vienmēr paliek cilvēciskais faktors, jo teorētiski nevar izslēgt, ka kāds darbinieks neuzmanības vai pat apzināti ārpus laboratorijas sienām iznes bīstamu vīrusu. Institūta pārstāvji gan noraida šīs bažas, jo drošības sistēma balstās uz stingru daudzpakāpju kontroli, nevis tikai uz viena cilvēka godaprātu.
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Piemēram, piekļuve telpām un zonām, kurās strādā ar bioloģiskajiem aģentiem vai tos uzglabā, ir ierobežota un paredzēta tikai darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai un kuri ir atbilstoši apmācīti.
Savukārt, lai novērstu bioloģisko materiālu nejaušu iznešanu ārpus laboratorijas, tiek ievērota noteikta kārtība darbam ar paraugiem, laboratorijas aprīkojumu un darba apģērbu. Materiāli, kas var būt bioloģiski piesārņoti, pirms izvešanas vai nodošanas tālāk tiek atbilstoši apstrādāti, savukārt darba apģērbs un aizsardzības līdzekļi tiek mainīti un utilizēti. Kā skaidro BIOR eksperti, šīs ķēdes mērķis ir samazināt līdz minimumam gan nejaušas kļūdas, gan neatļautas rīcības risku.
Bet ko darīt, ja pieviļ nevis cilvēks, bet tehnika, un pilsētā, piemēram, pēkšņi pazūd elektrība? Vai drošības sistēmas atslēdzas un patogēni kļūst nekontrolējami? BIOR pārstāvji skaidro, ka uzņēmumā ir izstrādāta rīcības kārtība dažādām ārkārtas un tehnisku avāriju situācijām, tostarp ilgstošiem elektroapgādes pārrāvumiem un ventilācijas sistēmu darbības traucējumiem.
"Mums ir nodrošināti rezerves elektroapgādes risinājumi, tostarp ģeneratori, kas ļauj elektroapgādes pārtraukuma gadījumā nodrošināt elektrību kritiski svarīgām institūta sistēmām un iekārtām," mierina institūta pārstāvji.
Infekcijas un jaunu pandēmiju riski
Zem zemes gadu desmitiem var saglabāties bīstamu infekcijas slimību ierosinātāji. Viens no tiem ir Sibīrijas mēris, kura sporas spēj ilgstoši saglabāt dzīvotspēju augsnē. Vai vēsturiskie lopu kapi Latvijā joprojām var slēpt infekcijas riskus? Lai rastu zinātniski pamatotas atbildes, BIOR pašlaik pēta Sibīrijas mēri un izvērtē ar to saistītos iespējamos riskus, tostarp vēsturiskajās infekcijas vietās.
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"Šādu pētījumu mērķis ir iegūt objektīvus datus, kas ļautu labāk izprast situāciju un nepieciešamības gadījumā sniegt zinātniski pamatotus ieteikumus atbilstošai rīcībai. Pētījumu veikšana pati par sevi nenozīmē, ka ir konstatēts apdraudējums sabiedrībai," uzsver pētnieki.
Vērtējot jaunu pandēmiju iespējamību, eksperti atzīst, ka nepārtraukti seko līdzi informācijai par infekcijas slimībām un to izplatības riskiem. Šim nolūkam institūts sadarbojas ar Eiropas references laboratorijām, tādējādi nodrošinot aktuālo informāciju gan par jaunām infekcijām, gan jau zināmu slimību uzliesmojumiem. Atbilstoši situācijai BIOR nodrošina vajadzīgos reaģentus, aprīkojumu un personāla sagatavotību, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi reaģēt.
"Lielākajā daļā infekciju uzliesmojumu tiek konstatēti jau zināmi vīrusi vai baktērijas, taču to īpašības laika gaitā var mainīties. Mutācijas ir dabisks process, tomēr ne katra mutācija padara patogēnu bīstamāku. Īpaša uzmanība tiek pievērsta zoonozēm – slimībām, kas var izplatīties starp dzīvniekiem un cilvēkiem," skaidro eksperti.
No sabiedrības veselības viedokļa īpaši nozīmīgi ir respiratorie jeb elpceļu slimību patogēni, jo tie noteiktos apstākļos var izplatīties starp cilvēkiem ar gaisa plūsmām un elpceļu izdalījumiem. Kā atzīst speciālisti – atšķirībā no daudziem citiem infekciju izplatīšanās ceļiem, elpošanu ikdienā mēs nevaram pārtraukt, tāpēc elpceļu slimību patogēni var radīt īpaši lielus izaicinājumus infekciju ierobežošanā.
Tomēr pandēmijas risku nosaka vairāku faktoru kopums – patogēna īpašības, tā spēja inficēt cilvēkus un izplatīties starp tiem, kā arī sabiedrības imunitāte. Piemēram, putnu gripas vīrusu gadījumā ir svarīgi uzraudzīt to izplatību dzīvnieku populācijās un sekot līdzi iespējamām izmaiņām, kas varētu ietekmēt risku cilvēkiem. Savukārt ar Āfrikas cūku mēra vīrusu cilvēki neslimo, taču tā uzraudzība ir būtiska dzīvnieku veselības aizsardzībai.
Institūts gan uzsver, ka jaunu pandēmiju risku pilnībā izslēgt nevar, taču patogēna mutācija pati par sevi nenozīmē, ka tas kļūs bīstamāks cilvēkiem vai izraisīs plašu slimības uzliesmojumu.
BIOR uzdevums ir savlaicīgi iegūt un analizēt zinātniskos datus, veikt nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus un sniegt zinātniski pamatotu informāciju, kas palīdz atbildīgajām institūcijām izvērtēt riskus un nepieciešamības gadījumā rīkoties.