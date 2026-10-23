Baltijas Asamblejas balva 2026
Svinīgā ceremonijā sadalītas Baltijas Asamblejas balvas 2026. Balva dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas ...
Svinīgā ceremonijā sadalītas Baltijas Asamblejas balvas. FOTO
Par dzejoļu krājumu “Lībiešu balādes / Līvõd balādõd” Baltijas Asamblejas balvu literatūrā ieguvuši latviešu dzejnieks Kārlis Vērdiņš un tulkotājs Valts Ernštreits. Balva pasniegta svinīgā ceremonijā Tallinā, pirms BA 45. sesijas.
Balvu mākslā šovakar saņēma mūsdienu igauņu māksliniece un pētniece Darja Popolitova par māksliniecisko praksi, kurā viņa pēta atsvešinātību digitālajā laikmetā un mainīgo pieskāriena un taktilitātes nozīmi.
Savukārt BA balvu zinātnē saņēma viens no vadošajiem pētniekiem salīdzinošās vēsturiskās socioloģijas jomā Zenons Norkus no Lietuvas par divām zinātniskajām monogrāfijām par pēckomunistisko transformāciju.
Katras balvas apjoms ir 5000 eiro. Balva dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki.
Ar Baltijas Inovācijas balvu šogad apbalvots Igaunijas uzņēmums "Nanordica Medical", kas izstrādā modernus antibakteriālus brūču pārsējus, apvienojot nanotehnoloģiju un materiālzinātni, lai ārstētu inficētas un grūti dzīstošas brūces.
Pasākumā piešķirtas arī Baltijas Asamblejas medaļas. Tās piešķir par ieguldījumu Baltijas valstu vienotības un sadarbības stiprināšanā. Tās šovakar saņēma Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un bijusī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.
Medaļas saņēma arī Igaunijas Rīgikogu priekšsēdētājs Lauri Husars, Lietuvas Seima priekšsēdētājs Jozs Oleks, BA prezidents Timo Suslovs, igauņu uzņēmējs Tāvets Hinrikuss un folkloriste Ingrīda Rītela (Ingrid Rüütel), kā arī lietuviešu uzņēmēja Jurga Žilinskiene .
Šajās dienās parlamentārieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas šajās dienās pulcējušies Tallinā uz BA gadskārtējo sesiju, lai pārrunātu mūsu reģionam būtiskus jautājumus, tostarp Baltijas valstu drošību un ciešāku sadarbību aizsardzībā.