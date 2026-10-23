Oktobra izskaņa būs vējaina un rudenīgi silta
Oktobra pēdējā nedēļā Latvijā brīžiem līs , pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra saglabāsies virs normas, vēsta sinoptiķi.
Šajā sestdienā un svētdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumu daļā vietām gaidāms lietus, bet svētdienas vakarā Kurzemi no rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas svētdien brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē, Kurzemē - līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz +4..+9 grādiem un dienas vidū būs +9..+14 grādi.
Nākamnedēļ brīžiem gaidāms lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemes rietumos. Valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, piekrastē tas pūtīs stiprāk. Gaisa temperatūra naktīs saglabāsies virs nulles un vietām piekrastē sasniegs +12 grādus; maksimālā temperatūra visā valstī būs +8..+13 grādi.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem gan oktobra pēdējā nedēļā, gan novembra pirmajā nedēļā kopējais nokrišņu daudzums Latvijā joprojām būs mazāks nekā ierasts. Novembra sākumā iespējams anticiklons un vēsāks laiks.
Oktobra pirmajā dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija 2,8 grādus virs normas un nokrišņu daudzums sasniedza 59% no 1991.-2020. gada rādītāja, savukārt mēneša vidus bija 1,3 grādus siltāks nekā parasti un lietus daudzums valstī vidēji bija 48% no normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.