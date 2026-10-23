Piektdien visā Latvijā gaidāms lietus - vietām līs ilgstoši
Foto: Paula Čurkste/LETA
Cilvēki lietainā rudens dienā.
Sabiedrība

Piektdien visā Latvijā gaidāms lietus - vietām līs ilgstoši

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Piektdien lietus skars visu Latviju, bet Vidzemes ziemeļaustrumos dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies sauss laiks.

Piektdien visā Latvijā gaidāms lietus - vietām līs...

Debesis Latvijā būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē - mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10..+14 grādi.

Rīgā vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, vakarā iegriezīsies rietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +12, +13 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1021 hektopaskālam Krievijas pierobežā.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +11,2 grādiem Zosēnos līdz +14,2 grādiem Gulbenē, Liepājā un Pāvilostā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22. oktobrī bija +28..+29 grādi Itālijas dienvidos un Grieķijā, kā arī +31 grāds Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -11..-12 grādi Islandē un Alpu kalnos.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiLVĢMC

Citi šobrīd lasa