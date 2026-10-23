Piektdien visā Latvijā gaidāms lietus - vietām līs ilgstoši
Piektdien lietus skars visu Latviju, bet Vidzemes ziemeļaustrumos dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies sauss laiks.
Debesis Latvijā būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē - mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10..+14 grādi.
Rīgā vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, vakarā iegriezīsies rietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +12, +13 grādiem.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1021 hektopaskālam Krievijas pierobežā.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +11,2 grādiem Zosēnos līdz +14,2 grādiem Gulbenē, Liepājā un Pāvilostā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22. oktobrī bija +28..+29 grādi Itālijas dienvidos un Grieķijā, kā arī +31 grāds Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -11..-12 grādi Islandē un Alpu kalnos.