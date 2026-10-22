Viesi pulcējas uz Jaunā Rīgas teātra izrādi “Tūlija un Da Vinči. Septiņas dienas”
Uz teātra izrādi, kas vēsta par renesanses ģēnija Leonardo da Vinči un filozofes un kurtizānes Aragonas Tūlijas satikšanos, ierodas kultūras ...
Kultūra
Vakar 23:53
FOTO: Viesi ierodas uz Jaunā Rīgas teātra izrādi “Tūlija un Da Vinči. Septiņas dienas”
Uz teātra izrādi, kas vēsta par renesanses ģēnija Leonardo da Vinči un filozofes un kurtizānes Aragonas Tūlijas satikšanos, ierodas kultūras un sabiedrības pārstāvji.
Izrādes pamatā ir oriģināldramaturģija, kurā savijas Leonardo da Vinči (1452–1519) vairāk nekā 7000 lappušu apjomīgo, spoguļrakstā veidoto pierakstu fragmenti un Aragonas Tūlijas (1501–1556) traktāta par mīlestību un dienasgrāmatas teksti.
Iestudējums piedāvā iztēloties abu vēsturisko personību tikšanos, atklājot viņu neparasto pasaules uztveri, jūtas un attiecības. Viņi iemīlas un šķiras, bet abu dzīvesstāsti atstāj pēdas kultūras vēsturē: Tūlija izdod traktātu par mīlestību, savukārt da Vinči rada gleznu, ko pasaule vēlāk iepazīst kā “Džokonda”.