Izstāde “Ceļojums uz Marsiem. Mākslinieks ienāk parkveida pļavā” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
No 2026. gada 23. oktobra līdz 15. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 3. stāva vestibilā norisinās Latvijas Dabas ...
FOTO: Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā apskatāma izstāde par Latvijā teju izzudušu ainavu
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no 23. oktobra līdz 15. novembrim apskatāma Latvijas Dabas fonda un mākslinieku Kristapa Kalna un Sarmītes Māliņas kopīgi veidotā izstāde “Ceļojums uz Marsiem. Mākslinieks ienāk parkveida pļavā”. Tā aicinās iepazīt vienu no Latvijas retākajām un bioloģiski daudzveidīgākajām ainavām – parkveida pļavas, kas mūsdienās saglabājušās vairs tikai aptuveni 1400 hektāru platībā.
Izstāde izvietota muzeja galvenās ēkas trešā stāva vestibilā, Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā. Lielformāta fotogrāfijās iemūžinātas astoņu Latvijas mākslinieku un mākslinieku grupu tikšanās ar parkveida pļavu ainavu dažādos gadalaikos, kā arī viņu iespaidi un atmiņas par piedzīvoto.
Lielākā daļa fotogrāfiju tapusi Valkas novada Marsos – vienā no izcilākajām un senākajām parkveida pļavām Latvijā.
Mākslinieki aicināti satikties ar dabu
2025. un 2026. gadā uz parkveida pļavām Ziemeļgaujā devās mākslinieki Ieva Iltnere un Jānis Mitrēvics, mākslinieku apvienība “Skuja Braden”, tēlnieks Aigars Bikše, dzejnieks Jānis Rokpelnis, komponists Krists Auznieks un māksliniece Krista Vindberga-Auzniece, mākslinieks Andris Eglītis, aktieris Vilis Daudziņš un grupa “Alejas”.
Šīs tikšanās iemūžinājis fotogrāfs Kristaps Kalns, parādot cilvēku kā Latvijas kultūras ainavas daļu, kas kļūst arī par parkveida pļavas kultūrainavas sastāvdaļu. Savukārt mākslinieki tika aicināti savu pieredzi atklāt sev tuvā mākslas valodā, un viņu radītie darbi un iespaidi papildina izstādes ekspozīciju.
Izstādes autore Sarmīte Māliņa parkveida pļavu raksturo kā vietu, kur iespējams piedzīvot dabas daudzveidību ar visām maņām.
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“Ceļojums uz Marsiem – varenie koki, govju smarža un ganības – tāds dzīvais dabas sajūtu orķestris. Mēs varējām justies kā bērni, sīki pētot ilustrācijas grāmatā. Lieliskie mākslinieki, kas pļavu apciemoja, visi kā viens apliecināja to, ka latviešu cilvēks pieder dabai ļoti,” stāsta Māliņa.
Savukārt Kristaps Kalns savu lomu projektā raksturo tēlaini: “Es esmu laimīgais savedējs, kurš savedis kopā cilvēku ar pļavu un laimīgs vēro šo satikšanos. Un parāda.”
Parkveida pļavas Latvijā gandrīz izzudušas
Latvijas Dabas fonda direktore Inese Ebele uzsver, ka parkveida pļavas ir īpaša kultūrainava, kas veidojusies cilvēka un dabas ilgstošā mijiedarbībā.
“Parkveida pļavas ir kultūrainava, kas iemieso cilvēka un dabas spēju veidot savstarpēji bagātinošas attiecības. Tās liecina par sadarbību, kurā cilvēka klātbūtne palīdz dabas daudzveidībai uzplaukt, bet daba dāsni apdāvina cilvēku,” skaidro Ebele.
Viņa norāda, ka mākslinieku iesaiste palīdz pievērst uzmanību šīs ainavas nozīmei un aktualizēt jautājumu par cilvēka un dabas attiecībām.
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Parkveida pļavas ir dzīvotnes, kurās izklaidus aug lieli, seni koki, bet starp tiem mozaīkveidā izvietojušies atklāti zālāji. Šādas ainavas gadsimtu gaitā veidojušās līdz ar tradicionālajām saimniekošanas praksēm – siena pļaušanu un lopu ganīšanu.
Cilvēka un dabas mijiedarbībā izveidojušās vienas no sugām bagātākajām ekosistēmām reģionā. Tajās sastopamas gan mežiem, gan pļavām raksturīgas savvaļas sugas, kā arī īpašas sugu sabiedrības, kas apdzīvo skraji augošos, saules apspīdētos kokus.
Mainoties saimniekošanas veidiem, parkveida pļavas Latvijā gandrīz izzudušas. Patlaban tās sastopamas vairs tikai aptuveni 1400 hektāru platībā.
Izstāde “Ceļojums uz Marsiem. Mākslinieks ienāk parkveida pļavā” piedāvās iespēju ieraudzīt šo ainavu ne vien kā dabas vērtību, bet arī kā iedvesmas avotu mākslai un sarunai par cilvēka vietu dabā.