Kiberdrošības traucējumi skāruši arī veselības aprūpi
Globālo kiberdrošības risku dēļ ceturtdien, 22. oktobrī, vairākās Latvijas ārstniecības iestādēs bija apgrūtināta atsevišķu pakalpojumu saņemšana. Daļai pacientu nebija iespējams elektroniski pieteikt ārsta vizīti, bet vairākās iestādēs uz laiku nedarbojās norēķini ar veselības apdrošināšanas polisēm, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM).
Traucēta pierakstīšanās pie ārstiem
Kiberdrošības apdraudējuma dēļ pacientiem un viņu tuviniekiem bija apgrūtināta veselības aprūpes pakalpojumu informācijas iegūšana un vizīšu pieteikšana. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) mājaslapa uz laiku bija slēgta, tādēļ vecāki nevarēja elektroniski pieteikt vai atcelt bērnu vizītes pie ārstiem.
BKUS pārstāve Ilze Olšteina norādīja, ka vietnes darbības atjaunošanai tika veikti nepieciešamie drošības pasākumi un sistēmas pārbaudes. Konkrētu termiņu sākotnēji prognozēt nebija iespējams, taču slimnīca ap pusdienlaiku savos sociālo mediju kontos paziņoja, ka mājaslapas darbība ir atjaunota.
Lai pacientiem nodrošinātu piekļuvi informācijai par ārstu pieejamību un gaidīšanas rindām, Nacionālais veselības dienests (NVD) savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu ar informāciju no vietnes “rindapiearsta.lv”.
Apdrošināšanas polises uz laiku nepieņēma
Globālo PHP drošības ievainojamību radīto traucējumu dēļ vairākās ārstniecības iestādēs uz laiku nebija iespējams norēķināties ar veselības apdrošināšanas polisēm. Pacientiem reģistratūrās tika skaidrots, ka par saņemtajiem pakalpojumiem pagaidām jāmaksā pašiem.
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Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Informācijas tehnoloģiju direktors Ronalds Rolmanis skaidroja, ka problēma saistīta ar sadarbības partnera nodrošināto norēķinu pakalpojumu. Partneris bija informējis par ieceri traucējumus novērst tuvākajā laikā.
Līdzīgas problēmas skāra arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) un Veselības centru apvienības (VCA) klientus.
Apdrošinātāja “Gjensidige” Veselības, ceļojumu un nelaimes gadījumu atlīdzību nodaļas vadītāja Zane Dilāne uzsvēra, ka situācija ārstniecības iestādēs atšķiras — daļā no tām norēķini ar apdrošināšanas kartēm jau bija atjaunoti, bet citviet traucējumi vēl turpinājās.
Pacientiem jāsaglabā čeki
Apdrošināšanas kompānija informēja, ka atlīdzību pieteikšana darbojas ierastajā kārtībā. Tādēļ pacienti, kuriem pakalpojumi jāapmaksā no saviem līdzekļiem, aicināti saglabāt čekus un iesniegt tos apdrošinātājam atlīdzības saņemšanai.