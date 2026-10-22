Ja “Latvijas Vēstnesis” nedarbotos, likumus varētu izsludināt arī televīzijā
Ja oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" neparedzētu apstākļu dēļ nevarētu izsludināt Saeimas pieņemtos likumus, tos varētu izsludināt elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, skaidroja Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere.
Viņa norādīja, ka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 8. pants noteic tiesību aktu izsludināšanas un publicēšanas kārtību ārkārtējos gadījumos.
Ja "Latvijas Vēstnesis" neparedzētu apstākļu dēļ ir kavēts izsludināt Saeimas pieņemtos likumus, Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī.
PHP programmēšanas valodā atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ no trešdienas vakara līdz ceturtdienas agrai pēcpusdienai nebija pieejamas VSIA "Latvijas Vēstnesis" uzturētās mājaslapas un mobilās lietotnes, taču vēlāk to darbība tika daļēji atjaunota, publicējot arī ceturtdienas oficiālā izdevuma laidienus.
Kā informē izdevniecība "Latvijas vēstnesis", pēc "vestnesis.lv" darbības atjaunošanas secīgi tiek turpināts darbs pie tīmekļvietņu "likumi.lv", "lvportals.lv", "juristavards.lv" un "lv.lv" pilnvērtīgas darbības atjaunošanas. Līdz tam visvairāk skatīto tiesību aktu konsolidētās versijas PDF formātā publicētas vietnē "likumi.lv".
Vienlaikus turpinās sadarbība ar kiberincidentu novēršanas institūciju "Cert.lv" un citām atbildīgajām valsts institūcijām.
Kā ziņots, PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ trešdienas vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu.
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Sākotnēji "Cert.lv" informēja, ka vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ir ierobežota piekļuve no ārvalstīm, taču vēlāk Valsts kanceleja izplatīja informāciju, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi tīmekļvietņu vienotajai platformai (TVP), lai pasargātu to no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Vēlāk to darbība tika atjaunota pakāpeniski.