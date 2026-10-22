“airBaltic” sper nākamo soli ASV tiesā: atklāj pirmos finanšu datus pēc “Chapter 11” sākšanas
Latvijas nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” un tās meitasuzņēmumi, uz kuriem attiecas brīvprātīgi uzsāktais “Chapter 11” process, iesnieguši ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesai pirmos ikmēneša darbības pārskatus, informē uzņēmums.
Pārskati aptver laikposmu no 2026. gada 14. līdz 30. septembrim jeb pirmās 17 dienas kopš “Chapter 11” procesa sākuma.
Pārskati vēl var būtiski mainīties
“airBaltic” skaidro, ka ikmēneša darbības pārskatu iesniegšana ir standarta prasība “Chapter 11” procesā. Tie sniedz tiesai un citām iesaistītajām pusēm informāciju par procesā iesaistīto uzņēmumu finanšu stāvokli un darbību.
Lidsabiedrība norāda, ka šādus pārskatus iesniegs katru nākamo mēnesi visa procesa laikā, vienlaikus publicējot arī attiecīgo finanšu informāciju.
Uzņēmums uzsver, ka pirmajā pārskatā ietvertie finanšu dati ir provizoriski un nerevidēti. Tos nav pārbaudījis neatkarīgais revidents, un informācija vēl var būtiski mainīties.
Pārskati sagatavoti, lai izpildītu “Chapter 11” procesa ziņošanas prasības. Tie attiecas tikai uz procesā iesaistītajiem uzņēmumiem un nav sagatavoti atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem vai ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.
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Tāpat šie dati nav paredzēti tiešai salīdzināšanai ar “airBaltic” grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem vai iepriekš publicētajiem finanšu rezultātiem. Lidsabiedrība arī brīdina, ka īsā pārskata perioda dēļ šos rādītājus nevajadzētu izmantot, lai spriestu par uzņēmuma darbības rezultātiem citos periodos vai prognozētu nākotnes sniegumu.
Visas pirmajā pārskatā norādītās summas izteiktas ASV dolāros. Eiro summas konvertētas pēc kursa viens eiro pret 1,14 ASV dolāriem.
Lidojumi turpinās pēc plāna
“airBaltic” informē, ka arī turpmāk publicēs gada un starpperiodu finanšu pārskatus atbilstoši regulārās ziņošanas prasībām.
Vienlaikus uzņēmums uzsver, ka turpina lidojumus atbilstoši plānotajai programmai. Esošās biļetes un rezervācijas paliek derīgas, pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot kā līdz šim, un viņiem nav jāveic nekādas papildu darbības.