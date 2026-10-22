Kulbergs gatavs sākt valdības veidošanas sarunas: zināms, ar kurām partijām tās notiks vispirms
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pirmdienā, 26. oktobrī, tiksies ar 41 nākamajā Saeimā ievēlēto "Apvienotā saraksta" (AS) deputātu, lai pārrunātu iecerēto pārmaiņu plānu un valdības veidošanas procesu.
Kulbergs uzsvēris, ka pirms oficiālu sarunu sākšanas ar citām partijām viņam esot svarīgi gūt savas politiskās apvienības deputātu izpratni, atbalstu un iesaisti. Premjers norādījis, ka iecerētais plāns ir faktiski gatavs un tuvākajā laikā tiks prezentēts visai AS frakcijai.
Pēc tikšanās ar AS deputātiem premjers plāno sākt sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem. Pagaidām paredzēts, ka 28. oktobrī AS tiksies ar Nacionālo apvienību (NA) un "Jauno vienotību" (JV).
Kulbergs norādījis, ka valdības veidošana tiks sākta ar vienošanos par sadarbības principiem, īstenojamajām pārmaiņām un atbildību par sasniedzamajiem rezultātiem. Sarunās plānots apspriest lēmumu pieņemšanas kārtību, domstarpību risināšanas mehānismus, valdības darba rezultātu regulāru publiskošanu, kā arī dialogu ar sabiedrību un sociālajiem partneriem.
Premjers skaidrojis, ka pārmaiņu plāns aptver ne tikai iespējamas izmaiņas valdības darbā un ministriju struktūrā, bet arī fiskālās disciplīnas stiprināšanu, birokrātijas un valsts izdevumu samazināšanu, kā arī ekonomikas izaugsmes veicināšanu. Viņš uzsvēris, ka daļai ieceru būs nepieciešami likumu grozījumi, tāpēc svarīgs būs arī atbalsts Saeimā.
Vienlaikus Kulbergs paudis, ka pašlaik netiek izslēgts neviens iespējamais valdības modelis, tostarp arī mazākuma valdības izveide.
Jau ziņots, ka pēc 15. Saeimas vēlēšanām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis valdības veidošanas procesu vadīt AS pārstāvim Kulbergam. Vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, kļūstot par lielāko politisko spēku jaunajā parlamentā.
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NA 15. Saeimā iegūs desmit, bet JV - septiņus mandātus.
Vēl parlamentā būs pārstāvēta partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar 15 mandātiem un "Progresīvie" ar desmit mandātiem.