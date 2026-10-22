Kroņprinceses Viktorijas vizītes laikā LIAA stiprina Latvijas uzņēmēju saikni ar Zviedrijas investorēm
Zviedrijas kroņprinceses Viktorijas vizītes Latvijā laikā 21. oktobrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) rīkoja Latvijas uzņēmēju tikšanos ar Zviedrijas investorēm, lai pārrunātu finansējuma piesaisti un biznesa izaugsmi. Tajā pašā dienā LIAA direktore Ieva Jāgere Rīgas Ekonomikas augstskolā tikās ar kroņprincesi apaļā galda diskusijā “Sievietes uzņēmējdarbībā”. Abu pasākumu uzmanības centrā bija sieviešu uzņēmējdarbība, talantu attīstība un Latvijas un Zviedrijas sadarbības iespējas.
LIAA pulcē uzņēmējas sarunai par investīcijām un izaugsmi
LIAA Lounge Latvijas uzņēmējas tikās ar riska kapitāla fonda “BackingMinds” partneri Līsenu Ulīvu (Lisen Oliw) un “Feminvest” dibinātāju Mikaēlu Berglundu (Michaela Berglund). Tikšanos vadīja LIAA direktore Ieva Jāgere.
“Dzimumu līdztiesība ir daļa no Ziemeļeiropas sabiedrību kultūras koda. Uzņēmējdarbībā tai jāizpaužas arī iespējā piesaistīt kapitālu un īstenot savas ieceres. Mums ir talantīgas sievietes ar pieredzi vadīt komandas, attīstīt produktus un strādāt ārvalstu tirgos. Vēlos, lai vairāk šo zināšanu un ambīciju pārtaptu starptautiski veiksmīgos, sievietēm piederošos uzņēmumos. Zviedrijas investorēm Latvija piedāvā kompetentas komandas un uzņēmumus ar izaugsmes potenciālu, savukārt mūsu uzņēmējām partnerība var dot gan kapitālu, gan tirgus zināšanas un jaunus klientus. LIAA palīdz atrast partnerus, ar kuriem šīs ieceres īstenot,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Tikšanās pulcēja dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu un jaunuzņēmumu pārstāves: Egiju Gailumu (“Engycell”), Annu Ramatu-Stundu (“Alternative Plants”), Elzu Priedi (“StartSchool”), Annu Gabuniju (Anna Gabuniya, “L-Blend”), Jekaterinu Romanovu (“PrintyMed”), Solvitu Kostjukovu (“P-Agro Minerals”) un Lauru Sičevsku (“Smart Indicators”).
Dalībnieces iepazīstināja ar savu uzņēmumu darbību, izaugsmes iecerēm un interesi par Zviedrijas tirgu. Sarunā ar investorēm viņas pārrunāja biznesa modeļus, attīstībai nepieciešamo finansējumu un uzņēmumu gatavību investīciju piesaistei. Līdzās kapitālam tika izcelta investoru pieredze un starptautiskie kontakti, kas var palīdzēt atrast jaunus klientus un sadarbības partnerus.
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“BackingMinds” ir sieviešu dibināts riska kapitāla fonds, kas meklē perspektīvus uzņēmumus un dibinātājus ārpus ierastajiem investoru kontaktu lokiem, tostarp uzņēmējas, kuru biznesa potenciāls līdz šim nav pietiekami novērtēts. Savukārt “Feminvest” veicina sieviešu iesaisti investēšanā un ar savu fondu iegulda sievietēm piederošos uzņēmumos. Abu investoru pieeja paver iespējas uzņēmējām, kurām nepieciešams finansējums un partneris tālākai izaugsmei. backingminds.com
“Latvijai vajag vairāk riska kapitāla fondu, kas iegulda mūsu uzņēmumos un palīdz tiem izaugt starptautiski. Finansējuma piedāvājums uzņēmumu agrīnajā un izaugsmes stadijā joprojām ir nepietiekams. Mums ir daudz pieredzējušu sieviešu vadītāju, taču vadības pieredze pati par sevi vēl nenodrošina kapitālu sava uzņēmuma attīstībai. Tādēļ īpaši vērtīgi ir investori, kuri mērķtiecīgi meklē sieviešu dibinātus uzņēmumus un saskata to potenciālu. Ar šādām tikšanās reizēm palīdzam Latvijas uzņēmējām nonākt viņu redzeslokā,” norāda LIAA Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa.
Ieva Jāgere tiekas ar kroņprincesi Viktoriju diskusijā par sieviešu lomu uzņēmējdarbībā
Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga) notikušajā apaļā galda diskusijā “Sievietes uzņēmējdarbībā” LIAA pārstāvēja direktore Ieva Jāgere un Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa. Pasākumā Ieva Jāgere tikās ar Viņas Karalisko Augstību Zviedrijas kroņprincesi Viktoriju. Diskusijā uzņēmējdarbības, finanšu un publiskā sektora pārstāvji pārrunāja sieviešu iespējas attīstīt uzņēmumus un pilnvērtīgi izmantot savas zināšanas un talantu.
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Uzrunā kroņprincese uzsvēra izglītības nozīmi talantu un nākamo līderu attīstībā, vienlaikus norādot, ka neviena sabiedrība nevar pilnībā izmantot savu potenciālu, ja to ierobežo nevienlīdzīgas iespējas. Viņa akcentēja dzimumu līdztiesību kā demokrātiskas sabiedrības pamatu, kas stiprina arī ekonomiku.
“Atzinīgi vērtēju kroņprinceses uzsvērto saikni starp talantu attīstību, līdzvērtīgām iespējām un ekonomikas izaugsmi. Ieguldījums izglītībā dod lielāku atdevi, ja sievietes var savas zināšanas pilnvērtīgi izmantot — vadīt uzņēmumus, radīt inovācijas un īstenot biznesa ieceres,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Kroņprincese arī atzinīgi novērtēja Latvijas un Zviedrijas sasniegumus sieviešu pārstāvībā vadības amatos, vienlaikus uzsverot, ka joprojām ir risināmi izaicinājumi. Abu valstu pozīcijas apliecina Eurostat dati: 2024. gadā sievietes Zviedrijā ieņēma 44,4% vadītāju amatu, bet Latvijā — 43,4%. Tie bija divi augstākie rādītāji Eiropas Savienībā, kur vidējais sieviešu īpatsvars vadītāju amatos bija 35,2%. Eurostat
Latvijas kompetence un Zviedrijas kapitāls — iespēja kopīgai izaugsmei
Apaļā galda diskusijā SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere izcēla iespēju savienot Latvijas izglītoto speciālistu zināšanas un izaugsmes ambīcijas ar Zviedrijas kapitālu. Savukārt globālās e-komercijas un tehnoloģiju platformas "Fyul" prezidente un platformas vadītāja Anastasija Oļeiņika uzsvēra Zviedrijas pieredzes un finansējuma nozīmi Latvijas inovatoru un jaunuzņēmumu attīstībā.
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“BackingMinds” partnere Līsena Ulīva (Lisen Oliw) norādīja uz pieaugošu Zviedrijas investoru interesi par Baltijas reģionu un pozitīvi vērtēja Latvijā pieejamo atbalstu uzņēmumu attīstībai un akcelerācijai. Tas palīdz ārvalstu investoriem iepazīt Latvijas uzņēmumus un atrast ieguldījumu iespējas. “Feminvest” dibinātāja Mikaēla Berglunda (Michaela Berglund) pievērsa uzmanību kopīgu Latvijas un Zviedrijas politikas iniciatīvu nozīmei investīciju veicināšanā.
Diskusijā izskanēja arī aicinājums Baltiju un Ziemeļvalstis skatīt kā vienotu uzņēmējdarbības un investīciju reģionu, stiprinot savstarpējos ieguldījumus un sadarbību inovācijās.