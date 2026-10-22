Liepājas Simfoniskais orķestris ar Kristīni Balanas uzstāsies Varšavas filharmonijā
27. novembrī Liepājas Simfoniskais orķestris galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā kopā ar vijolnieci Kristīni Balanas uzstāsies Polijā, prestižajā Varšavas filharmonijas koncertzālē, piedaloties 8. Starptautiskajā Centrāleiropas un Austrumeiropas mūzikas festivālā "Eufonie".
Festivāls "Eufonie" ir reģiona viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem mūzikas notikumiem, kura mērķis ir atklāt un savienot Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu bagāto kultūras mantojumu un mūsdienu māksliniecisko jaunradi.
Liepājas Simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis uzsver šī koncerta nozīmīgumu: "Mūsu orķestra koncerts Varšavas filharmonijā ir dziļi simbolisks – gan Liepājas un Kurzemes vēsturisko saikņu ar Poliju dēļ, gan tādēļ, ka Varšava ir augoša Eiropas metropole, mūsu reģiona spēka centrs. Spēlēt tur nozīmē, ka mūsu pūliņi pēc izaugsmes, kvalitātes un atpazīstamības sāk nest augļus."
Varšavas koncerta programmā Liepājas Simfoniskais orķestris klausītājus vedīs ceļojumā cauri trim Baltijas jūras reģiona valstīm – Polijai, Latvijai un Somijai, atskaņojot Henriha Mikolaja Gurecka "Trīs skaņdarbus senā stilā", Žana Sibēliusa Otro simfoniju un Pētera Vaska Vox Amoris, kurā uz skatuves orķestrim pievienosies Kristīne Balanas.
"Man ir īpaši svarīgi, ka Varšavā varam pārstāvēt Latvijas simfoniskās mūzikas tradīciju un vienlaikus veidot muzikālu dialogu ar mūsu reģiona izcilākajiem komponistiem," saka Liepājas Simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma. "Šo koncertprogrammu esmu veidojis kā trīs atšķirīgu Baltijas jūras reģiona muzikālo pasauļu satikšanos, kuras vieno dziļi cilvēciskas vērtības."