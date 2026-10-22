Rīgas Dzemdību namā sagaidīts šā gada 3001. bērniņš.
Sabiedrība
Šodien 17:30
Rīgas Dzemdību namā sagaidīts šā gada 3001. bērniņš - pasaulē nākuši dvīņi
Rīgas Dzemdību namā šogad sagaidīts jau 3000. bērniņš, taču priecīgais notikums izvērties vēl īpašāks – vien dažas minūtes pēc meitenītes Emīlijas pasaulē nācis arī viņas dvīņu brālītis Olivers, kļūstot par šā gada 3001. jaundzimušo.
Kā vēsta Rīgas Dzemdību nams, par šā gada apaļo skaitli kļuvusi meitenīte Emīlija. Tomēr viņa nebija vienīgais mazulis, kurš ģimenei un mediķiem sagādāja prieku, jo drīz pēc māsas piedzimis arī dvīņu brālītis Olivers.
Dvīņi dzimuši ģimenē no Jelgavas novada Ozolniekiem. Mājās mazuļus gaida arī vecākais brālis Ralfs, kuram ir viens gads un desmit mēneši.
Rīgas Dzemdību nams sveicis māmiņu Megiju un tēti Antonu ar ģimenes pieaugumu, novēlot visiem daudz prieka un skaistu kopā būšanas mirkļu.