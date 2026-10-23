Tapusi videofilma par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģelēm
Liepājas 400 gadu jubilejā tapusi 30 minūšu filma atklāj Svētās Trīsvienības katedrāles vēsturisko ērģeļu vēsturi, unikālo skanējumu, uzbūvi un nozīmi Latvijas kultūras mantojumā. Tajā izcelti ievērojamie ērģelnieki, saglabāšanas stāsts Otrā pasaules kara laikā un instrumenta īpašās iezīmes, un filma jau pieejama YouTube.
Liepājas 400 gadu jubilejas laikā tapusi 30 minūšu gara videofilma par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles vēsturiskajām ērģelēm.
Filma atklāj ērģeļu vēsturi, unikālo skanējumu, uzbūvi un nozīmi Latvijas kultūras mantojumā.
Tajā stāstīts arī par ievērojamiem ērģelniekiem, kuri dažādos laikos darbojušies katedrālē, un par pašreizējo ērģelnieci Ilzi Tomsoni.
Ērģeļmeistars un kopējs Alvis Melbārdis filmā iepazīstina ar instrumenta uzbūvi un darbības principiem, kā arī atklāj tā īpašās iezīmes.
Īpaša uzmanība pievērsta arī ērģeļu saglabāšanas stāstam Otrā pasaules kara laikā un Jauģiešu ģimenes ieguldījumam to izglābšanā.
Filma tapusi ar mērķi saglabāt un popularizēt nozīmīgu Liepājas kultūrvēsturiskā mantojuma daļu.
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Tā veidota gan kā izglītojošs, gan māksliniecisks materiāls, kas būs vērtīgs arī nākamajām paaudzēm.