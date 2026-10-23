Saldus novada jauktais koris “Saldava” koncertē Spānijā
Saldus novada delegācija un koris "Saldava" viesojās Las Rozas de Madrid, sniedzot kopkoncertu ar vietējiem koriem un apliecinot mūzikas spēju vienot kultūras. Viesošanās, kurā izskanēja gan spāņu, gan latviešu dziesmas un notika arī Spānijas kultūras dienu pasākumi, stiprināja sadraudzības saites starp abām valstīm.
Atsaucoties Saldus novada sadraudzības pilsētas Las Rozas de Madrid aicinājumam, Saldus novada pašvaldības delegācija un koris “Saldava” viesojās Spānijā, kur piektdienas vakarā kopā ar vietējiem koriem sniedza skanīgu un krāšņu koncertu, apliecinot mūzikas spēju vienot cilvēkus pāri valstu un kultūru robežām.
Koncertā izskanēja gan spāņu, gan latviešu dziesmas. Īpaši sirsnīgs bija koncerta noslēgums, kad kori vienojās divās kopdziesmās – spāņu tautasdziesmā “Zorongo” un latviešu tautasdziesmā “Bēdu manu lielu bēdu”.
15. oktobrī kori tikās kopmēģinājumā un sadraudzības vakarā, kas ļāva tuvāk iepazīt citam citu, dalīties muzikālajā pieredzē un stiprināt abu valstu kultūras saites.
Sirsnīgs paldies korim “Saldava”, īpaši diriģentei Ilzei Balodei un koncertmeistarei Aivai Pundiņai, par ieguldīto darbu, kvalitatīvo muzikālo sniegumu un iespēju Spānijā spilgti atklāt latviešu kultūras bagātību!
Savukārt 17. oktobrī Las Rozas de Madrid norisinājās Spānijas kultūras dienas pasākumi. Visas dienas garumā dažādās pilsētas vietās notika ielu koncerti un performances, bet dienas noslēgumā apmeklētāji pulcējās koncertā, kurā tika atspoguļota spāņu kultūras daudzveidība un tās ietekme gan Eiropā, gan ārpus tās.
Šī viesošanās ir nozīmīgs apliecinājums tam, ka sadraudzības pilsētu attiecības veidojas ne tikai oficiālās tikšanās reizēs, bet arī kopīgos kultūras notikumos, kas tuvina cilvēkus un stiprina draudzību starp valstīm.