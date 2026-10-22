Olaines lepnums, koris “Dziesma”, nosvinējis 60 gadu jubileju
Olaines Kultūras centrā notika jauktā kora “Dziesma” 60 gadu jubilejas koncerts, izceļot kora nozīmīgo lomu novada kultūras dzīvē un panākumus Latvijā un pasaulē. Par ilggadēju, radošu darbību koris saņēma Olaines novada pašvaldības Atzinības rakstu.
16.oktobrī Olaines Kultūras namā sirsnīgā un svinīgā gaisotnē izskanēja Olaines Kultūras centra jauktā kora “Dziesma” 60 gadu jubilejas koncerts – skaisti svētki, kuros satikās mūzika, tradīcijas, emocijas un kopā būšanas prieks.
Sešdesmit gadu garumā koris “Dziesma” ar savu skanējumu, aizrautību un mīlestību pret dziesmu ir kļuvis par neatņemamu Olaines novada kultūras dzīves daļu. Tas ir ne tikai vecāks par pašu Olaines pilsētu, bet arī vecākais amatiermākslas kolektīvs novadā. Ar dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, panākumiem starptautiskos konkursos un koncertiem Latvijā un ārpus tās robežām koris godam nes Olaines vārdu pasaulē.
Atzinība par ieguldījumu Olaines novadā
Godinot kora ilggadējo, aktīvo un radošo darbību, Olaines novada pašvaldības izpilddirektors Ģirts Batrags jubilejas koncertā pasniedza korim Olaines novada pašvaldības domes Atzinības rakstu par aktīvu un radošu darbību un ieguldījumu Olaines novada popularizēšanā.
Šis apbalvojums ir apliecinājums cieņai un pateicībai ikvienam, kurš gadu gaitā ar savu darbu, talantu un sirdi veidojis kora “Dziesma” stāstu.
Paldies kora dziedātājiem, diriģentiem, mākslinieciskajam vadītājam Normundam Ķirsim un visiem, kuri šo sešdesmit gadu laikā rūpējušies par to, lai dziesma turpinātu skanēt! Paldies par neatlaidību, kopības sajūtu un prieku, ko dāvājat klausītājiem, un par to, ka ar savu talantu bagātināt Olaines novada kultūras dzīvi.