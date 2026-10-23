Dzīvot kā bagātajās valstīs, bet maksāt zemus nodokļus: eksperte norāda uz pretrunām Latvijas iedzīvotāju vēlmēs
Latvijas iedzīvotāji vēlas saņemt tikpat kvalitatīvus valsts pakalpojumus kā turīgajās Eiropas valstīs, taču vienlaikus nav gatavi maksāt augstus nodokļus. Eksperts uzskata, ka šādas vēlmes nav savienojamas ar realitāti.
"Mums vienmēr ir bijusi šī nedaudz šizofrēniskā pieeja – mēs vēlamies saņemt tādus pašus pakalpojumus kā bagātajās valstīs, bet nodokļus gribam maksāt kā skarbā kapitālisma apstākļos," TV24 raidījumā "Preses klubs" sacīja Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes vecākā eksperte Dace Zīle.
Viņasprāt, Latvijas gadījumā cerēt uz šādu abu vēlmju apvienojumu nav īsti reālistiski. Valsts iespējas ir atkarīgas ne tikai no nodokļu politikas, bet arī no iedzīvotāju veselības stāvokļa un dzīves ilguma.
Īpašas bažas, kā uzsvēra eksperte, rada vīriešu paredzamais dzīves ilgums Latvijā, kā arī nelielais gadu skaits, ko cilvēki nodzīvo ar labu veselību. Tāpēc daudz lielāka uzmanība būtu jāpievērš veselīgam dzīvesveidam visa mūža garumā, sabalansētam uzturam, slimību profilaksei un regulārām veselības pārbaudēm.
"Ņemot vērā īpaši zemo vīriešu paredzamo dzīves ilgumu un ļoti bēdīgo veselīgi nodzīvoto gadu skaitu, mums vairāk jādomā par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu visa mūža garumā, profilaktiskiem pasākumiem un profilaktiskajām veselības pārbaudēm," norādīja Zīle.
Tomēr ar rūpēm par veselību vien nepietiek. Eksperte uzsvēra arī izglītības nozīmi, kas līdztekus slimību profilaksei var palīdzēt cilvēkiem ilgāk saglabāt aktivitāti un darbspējas.
"Un tad mēs varētu nonākt situācijā, kad būtu iespējams runāt par to, kā aktīvāk un efektīvāk iesaistīt darba tirgū gados vecākus cilvēkus," sacīja Zīle.