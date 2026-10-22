VIDEO: gluži kā "CSI Maiami"! Valsts policija meklē darbiniekus ar iespaidīgu video
Valsts policija sociālajā tīklā "X" publicējusi dinamisku un vizuāli iespaidīgu videorullīti, kas atgādina kadrus no populāriem izmeklēšanas seriāliem, piemēram, "CSI Maiami", lai piesaistītu jaunus darbiniekus inspektora – kriminālista amatam.
#teirdarbs 🔬👮🏻♀️ Aiz katra notikuma ir stāsts. Atklāj to kopā ar mums! 🔎 Kļūsti par daļu no Kriminālistikas pārvaldes komandas, meklējam kolēģus darbam Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī. Plašāk par pieejamajam vakancēm: https://t.co/MtSJ1AcuZy https://t.co/ajBT1dApxy— Valsts policija (@Valsts_policija) October 22, 2026
Kā liecina informācija Valsts policijas mājaslapā, šobrīd atvērtas kriminālistu vakances Kurzemē – Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā. Kriminālista ikdienas darba pienākumi ietver izbraukšanu uz noziedzīga nodarījuma notikuma vietu, kur procesa virzītāja uzdevumā jāveic apskate un jāpiedalās procesuālo darbību veikšanā. Par šo darbu policija piedāvā mēnešalgu robežās no 1421 līdz 1549 eiro, kā arī paredzētās piemaksas un sociālās garantijas. Vairāk par vakancēm var uzzinat Valsts policijas mājas lapā.