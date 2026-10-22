Iecavas iedzīvotājus aicina izmantot iespēju pieslēgt savu mājokli centralizētajai kanalizācijai
Bauskas novada pašvaldība aicina īpašniekus pieslēgties centralizētajai kanalizācijai, piedāvājot līdzfinansējumu līdz 1500 EUR, bet atsevišām iedzīvotāju grupām — 100% segumu. Pieslēgums uzlabo ikdienas ērtības un samazina vides piesārņojuma riskus.
Ja pie jūsu īpašuma ir izbūvēts centralizētās kanalizācijas tīkls, dome aicina neatlikt pieslēguma izveidi un izmantot Bauskas novada pašvaldības paredzēto līdzfinansējumu.
Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai:
• 20 EUR par izbūvēto kanalizācijas pieslēguma metru;
• 100 EUR par katru izbūvēto skataku;
• kopējais pašvaldības līdzfinansējums – līdz 1500 EUR vienam pieslēgumam.
Atsevišķām iedzīvotāju grupām iespējams saņemt arī 100% pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei. Tas attiecas, piemēram, uz trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un citām saistošajos noteikumos noteiktajām iedzīvotāju grupām.
Centralizētās kanalizācijas pieslēgums nozīmē ne tikai ērtāku ikdienu, bet arī drošāku notekūdeņu apsaimniekošanu un mazāku vides piesārņojuma risku.
Ja pieslēgšanās iespēja pie jūsu īpašuma jau ir nodrošināta – izmantojiet to!
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Pirms darbu uzsākšanas aicinām noskaidrot pieslēguma tehniskās prasības un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Plašāka informācija par pašvaldības līdzfinansējumu un pieteikuma veidlapas pieejamas Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē.