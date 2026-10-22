Druvas kultūras namā pārbūvētas un paplašinātas Dāmu un Kungu istabas
Druvas kultūras namā pabeigta sanitāro telpu pārbūve, izveidojot modernas un ievērojami paplašinātas Dāmu un Kungu istabas, kas būtiski uzlabo apmeklētāju ērtības. Jaunās telpas ar vairākām kabīnēm, izlietnēm un atpūtas zonu priecē gan darbiniekus, gan pasākumu viesus.
Druvas kultūras namā noslēgušies remontdarbi – pilnībā pārbūvētas un paplašinātas sanitārās telpas, izveidojot modernas, plašas un ērtas Dāmu un Kungu istabas.
Lai paplašinātu Dāmu istabu, tika demontēta dekorāciju noliktavas siena, tādējādi iegūstot četras reizes plašāku telpu. Tagad tā ir gaiša, mājīga un ērta. Arī Kungu istaba ir plaša un labiekārtota.
Dāmu istabā ierīkotas četras WC kabīnes, ērtas izlietnes, spoguļi pie izlietnēm, liels spogulis pilnā augumā un atpūtas zona.
Kungu istabā pieejamas divas WC kabīnes, divi pisuāri, ērtas izlietnes un spogulis.
Druvas kultūras nams ir nozīmīga Saldus pagasta kultūras dzīves vieta. To ikdienā apmeklē kultūras nama un bibliotēkas apmeklētāji, pagasta pārvaldes darbinieki un iedzīvotāji. Savukārt uz pasākumiem, kas notiek divas līdz trīs reizes mēnesī, pulcējas aptuveni 200–300 cilvēku.
Par jaunajām telpām priecājas gan namā strādājoši, gan amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, gan pasākumu apmeklētāji. Pārbūve ir būtisks uzlabojums, kas padarīs kultūras nama apmeklējumu patīkamāku un ērtāku ikvienam.
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Būvdarbus veica SIA “Aksīte”.