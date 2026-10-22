Pabalstu politiski represētajām personām Liepājā piešķir reizi gadā
Liepājā politiski represētām personām no šī gada pieejams vienots 175 eiro pabalsts reizi gadā ar vienkāršotu pieteikšanos un bez papildu apliecinājumiem, ko jau saņēmušas vairāk nekā 140 personas. Izmaiņas uzlabo senioru sociālo drošību un samazina administratīvo slogu gan iedzīvotājiem, gan Sociālajam dienestam.
Liepājā politiski represētām personām no šī gada divu pabalstu vietā ir viens - 175 eiro pabalsts reizi gadā, ko iespējams saņemt visu gadu, nevis kā iepriekš – sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.
Šo pabalstu šogad saņēmušas vairāk kā 140 politiski represētās personas, lai gan kopumā Liepājā ir ap 300 politiski represētās personas, kuras tiesīgas saņemt šo pabalstu.
Salīdzinājumā ar līdzšinējo un ierasto kārtību, pabalsta piešķiršanas procedūra ir vienkāršota, apvienojot divus pabalstu veidus vienā un samazinot iesniedzamo dokumentu apjomu.
Ja līdz 2026. gadam politiski represētās personas Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā saņēma 100 eiro pabalstu un 75 eiro veselības aprūpei, tad no šī gada ir viens - 175 eiro pabalsts reizi gadā bez papildu apliecinājumu iesniegšanas.
Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmējušas politiski represēto personu, no kurām lielākā daļa ir cienījamā vecumā, sociālo drošību. Samazināts arī administratīvais slogs gan politiski represētām personām, gan Liepājas Sociālā dienesta darbiniekiem.
Nav nepieciešams iesniegt medicīnas izdevumus apliecinošus dokumentus, politiski represētās personas apliecības kopiju u.c.
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Lai saņemtu pabalstu, politiski represētai personai pašai vai ar tuvinieku vai aprūpētāju palīdzību jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu (.doc). Pieteikumu pabalsta pieprasīšanai iespējams aizpildīt arī elektroniski vietnē epakalpojumi.liepaja.lv
Pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts, Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja lūguma izņēmuma gadījumā pabalstu nogādā dzīvesvietā.